Ще одні, але не останні! Україна повернула додому шістьох героїв

Ще шість повернено — і це не кінець! Україну знову сколихнула хороша звістка з Офісу президента: вдалося звільнити ще чотирьох морпіхів та двох цивільних, які перебували у полоні росіян.

Повернено додому офіцерів Олексія Булахова та Миколу Костенка, також солдатів Людмилу Герасименко та Івана Земляного, а також цивільних — Вікторію Андрушу та Яну Майбороду.

Цивільних Яну та Вікторію росіяни взяли в полон через те, що знайшли в їхніх телефонах фото та відео, де видно пересування та дислокацію російської техніки. Вікторію Андрушу утримували в Курському СІЗО.

Військові, які опинилися в полоні, брали участь у боях за Маріуполь.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram написав про важку роботу, яку виконує держава задля звільнення українських людей з російського полону.

— Переговори про обмін — це складна робота, а найкраща винагорода за неї — свобода українців.

Обміни продовжуються. Наша мета — повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо.

Кожен з нас докладає всіх зусиль, аби пришвидшити нашу перемогу та звільнення наших військових та цивільних з російського полону. Важко уявити, що доводиться пережити тим, хто перебуває зараз в полоні. Раніше Кирило Буданов розповів, яким тортурам піддавали російські військові азовців.

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