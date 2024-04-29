В шестой раз забрали золото! Украинки победили на Европейской олимпиаде по математике

Есть повод гордиться нашими юными землячками! Недавно в Грузии прошла Европейская олимпиада по математике для девушек EGMO-2024.

Нашу команду из четырех юных украинок снова признали самой умной, а девушки заняли первое место среди 54 команд со всего мира!

Эту олимпиаду проводят с 2012 года и команда Украины в шестой раз побеждает.

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Они получили приглашение на обучение в Кембриджский университет.

Талантливые украинки планируют продолжать свою научную деятельность. Украина уже в шестой раз с 13 раз выигрывает олимпиаду EGMO.

В этом году украинские школьники будут сдавать НМТ по четырем обязательным предметам, среди которых и математика. Какие еще предметы обязательны на НМТ-2024, рассказывали ранее.

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