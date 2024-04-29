Ушосте забрали золото! Українки перемогли на Європейській олімпіаді з математики

Є привід пишатись нашими юними землячками! Нещодавно у Грузії відбулася Європейська олімпіада з математики для дівчат EGMO-2024.

Нашу команду з чотирьох юних українок укотре визнали найрозумнішою, а дівчата посіли перше місце серед 54 команд з усього світу!

Цю олімпіаду проводять із 2012 року і команда України вшосте перемагає.

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Самі дівчата зізнаються: впевненості додавали вигуки із залу Glory to Ukraine! (Слава Україні — ред.).

Вони отримали запрошення на навчання до Кембридзького університету.

Талановиті українки планують продовжувати свою наукову діяльність. Україна вже вшосте з 13 разів виграє олімпіаду EGMO.

Цьогоріч українські школярі складатимуть НМТ з чотирьох обов’язкових предметів, серед яких — і математика. Які ще предмети є обовʼязковими на НМТ-2024, розповідали раніше.

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