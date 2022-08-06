Украинских детей отправляют во Францию, чтобы самые маленькие отвлеклись от войны и сирен

Отвлечься от войны и забыть о страхе. Со Львовской области на отдых во Францию отправились сто детей внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий. У них будет две недели, чтобы насладиться морем, горами и развлечениями на юге Франции.

Ольга — переселенка из Изюма. Уже четвертый месяц она с детьми живет во Львовской области. Сейчас женщина отправляет свою 10-летнюю дочь Елизавету на две недели на отдых во Францию.

— Страшно, переживаем, нервно, муравьи по телу – первый раз сама едет, – делится эмоциями Ольга Дубовик.

Лиза пока не знает, чего ждать от Франции, ведь никогда там не была. Но главное для 10-летней девочки — хоть чуть-чуть забыть о страхе.

Елена также впервые отправляет дочь за границу. Отец 11-летней Софии погиб в 2015 году на Востоке, поэтому семье предложили бесплатную путевку.

У большинства этих детей родители еще и воюют на фронте. Так что для семей все бесплатно. Организовать такой отдых помогли французские волонтерские организации.

Украинская сторона обеспечивает трансфер в Перемышль. Уже оттуда их заберут во Францию.

— Будут в пяти местах. На море или в горах на юге Франции: Окситания и Монпелье – это в двух с половиной тысячах километров отсюда. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Они получат удовольствие – 15 дней – это будут игры, скалолазание, домики на деревьях, плавание. Мы надеемся, что они развлекутся, — рассказывает представитель французской организации Альбон Зинкелло.

Организаторы надеются таким образом морально поддержать детей и вернуть им немного радости беззаботного детства.

Детей сопровождают 10 франкоязычных украинских педагогов и медики. Это не последняя поездка детей из Львовской области на отдых за границу.

Уже на следующей неделе еще одна группа детей отправится отдыхать в Хорватию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как война действительно влияет на детские эмоции и что с ними делать.