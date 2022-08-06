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Украинских детей отправляют во Францию, чтобы самые маленькие отвлеклись от войны и сирен

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 06 августа 2022, 16:00
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