Люди

Українських дітей відправляють у Францію, щоб найменші відволіклись від війни та сирен

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 06 Серпня 2022, 16:00
Українські діти їдуть у Францію

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