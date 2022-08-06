Українських дітей відправляють у Францію, щоб найменші відволіклись від війни та сирен

Відволіктись від війни та забути про страх. Зі Львівщини на відпочинок до Франції вирушили сто дітлахів внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій. Вони матимуть два тижні, щоб насолодитися морем, горами та розвагами на півдні Франції.

Ольга переселенка з Ізюма. Вже четвертий місяць вона з дітьми живе на Львівщині. Нині жінка відправляє свою 10-річну доньку Єлизавету на 2 тижні на відпочинок до Франції.

— Лячно, переживаємо, нервово, мурашки по тілу – перший раз сама їде, — ділиться емоціями Ольга Дубовик.

Ліза ж поки не знає, чого чекати від Франції, адже ніколи там не була. Та головне для 10-річної дівчинки — хоч трохи забути про страх.

Олена також вперше відправляє доньку закордон. Батько 11-річної Софії загинув у 2015 році на Сході, тож сім’ї запропонували безкоштовну путівку.

У більшості цих діток батьки ще й воюють на фронті. Тож для родин усе безкоштовно. Організувати такий відпочинок допомогли французькі волонтерські організації.

Українська сторона забезпечує трансфер до Перемишля. Вже звідти їх заберуть до Франції.

— Будуть у п’яти місцях. На морі чи у горах на півдні Франції: Окситанія та Монпельє – це за дві з половиною тисячі кілометрів звідси. Сподіваюсь, що усе пройде добре. Вони отримають задоволення – 15 днів – це будуть ігри, скелелазіння, будиночки на деревах, плавання. Ми сподіваємось, що вони розважаться, — розповідає представник французької організації Альбон Зінкелло.

Організатори сподіваються в такий спосіб морально підтримати дітлахів та повернути їм трохи радості безтурботного дитинства.

Дітей супроводжують 10 франкомовних українських педагогів та медики. Це не остання поїздка дітей з Львівщини на відпочинок закордон.

Вже наступного тижня ще одна група дітлахів вирушить відпочивати до Хорватії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як війна насправді впливає на дитячі емоції й що з ними робити.