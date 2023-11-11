DroneHunter в помощь! Пограничники рассказали, как легко уничтожать российские беспилотники в воздухе

Украинские пограничники завершили обучение операторов DroneHunter — беспилотных летательных аппаратов американской компании Fortem Technologies, которые могут использоваться для противодействия российским дронам. Этот беспилотник умеет ловить вражеских “птичек”: он их выслеживает и в нужный момент выстреливает сетку для захвата.

Пограничники проходят изучение базы такого DroneHunter’a, который будет в будущем использоваться на границе в борьбе с российскими беспилотными аппаратами, такими как Орлан, ZALA, Shahed, которые на себе тянут боевую часть.

Защитники проходят курсы изучения программного обеспечения этой системы, а также ее правильности и эффективности использования. Основная задача беспилотника — он фиксирует на своем радаре цели, которые пограничники отслеживают.

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Находят ту цель, что необходима для поражения, и в автоматическом режиме этот дрон поднимается в небо, занимает свою зону, которая под его контролем, и осуществляет защиту этой зоны с помощью сеток, которые он сбрасывает на беспилотный аппарат.

Эти сетки блокируют рабочий элемент вражеского коптера, а именно — винты. Также на сетках могут быть парашюты, которые останавливают вражескую цель и спускают в безопасную зону.

Эти DroneHunter используются не только для обезвреживания и ловли вражеских беспилотных аппаратов, но и на других участках государственной границы. К примеру, можно с помощью этой системы обнаружить дроны, осуществляющие перемещение контрабанды на территории нашей страны.

Обучение проходит во взаимодействии с иностранными инструкторами, передающими свой боевой опыт. Они пытаются правильно научить наших пограничников, чтобы далее эта система давала максимальные результаты.

Напомним, ранее мы говорили, что на Prometheus стартует базовый курс для инженеров БПЛА.

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