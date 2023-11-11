Люди

DroneHunter в помощь! Пограничники рассказали, как легко уничтожать российские беспилотники в воздухе

Елизавета Печерная, видеоредактор Вікна-новини 11 ноября 2023, 15:00

Больше видео
0:12:21
Військовий на псевдо Монах про російські РЕБи та ефективні дрони
Минометы были красными от работы! Боец Монах о штурмах россиян и чего не хватает нашему войску
0:04:22
Військовий на псевдо Лис
Сначала хотел умереть, но взял себя в руки. История военного с позывным Лис
0:02:47
Рух опору
Они просто хотят освобождения своего дома… Это молодое поколение партизан Луганщины готово на все
0:04:12
Уламки з обличчя витягав пінцетом: історія Миколи з Кашперо-Миколаївки
Осколки с лица вытаскивал пинцетом! История Николая, выжившего под руинами собственного дома
Смотреть больше

Последние видео
0:02:34
DroneHunter

DroneHunter в помощь! Пограничники рассказали, как легко уничтожать российские беспилотники в воздухе
Карта бойових дій в Україні сьогодні 11.11.2023: онлайн
Карта боевых действий 11 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:09:36
Причини інсульту
В Украине растет количество инсультов. Как распознать и оказать первую помощь в “золотые часы”
0:11:26
Звільнення Херсона: військовий розповів, як все відбувалося насправді
Сложное наступление! Военный рассказал, как на самом деле происходило освобождение Херсона
0:05:48
Черга на кордоні з Польщею: що відомо станом на цю мить
Движение — 20 машин в сутки. Какая очередь на границе с Польшей — что известно по состоянию на этот момент
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 10 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:17
Recovery семінар
Центр Recovery провел семинар по психологической реабилитации военных — где посмотреть лекции
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 9 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Россияне сбрасывают неизвестные вещества во время штурмов — военные о боях на Бахмутском направлении
Больше видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 11.11.2023: онлайн
Читать дальше
Карта боевых действий 11 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь