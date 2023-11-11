DroneHunter у поміч! Прикордонники розповіли, як легко нищити російські безпілотники в повітрі

Українські прикордонники завершили навчання операторів DroneHunter — безпілотних літальних апаратів американської компанії Fortem Technologies, які можуть використовуватися для протидії російським дронам.

Цей безпілотник вміє ловити ворожих “пташок”: він їх вистежує та у потрібний момент вистрілює сітку для захоплення.

Прикордонники проходять вивчення бази такого DroneHunter’a, який буде в майбутньому використовуватись на кордоні в боротьбі з російськими безпілотними апаратами такими як Орлан, ZALA, Shahed, які на собі тягнуть бойову частину.

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Захисники проходять курси з вивчення програмного забезпечення цієї системи, а також його правильності та ефективності використання. Основна задача безпілотника — він фіксує на своєму радарі цілі, які прикордонники відстежують.

Знаходять ту ціль, яка необхідна для ураження, і в автоматичному режимі цей дрон підіймається в небо, займає свою зону, що під його контролем, і здійснює захист цієї зони за допомогою сіток, які скидає на безпілотний апарат.

Ці сітки блокують робочий елемент ворожого коптера, а саме — гвинти. Також на сітках можуть бути парашути, які зупиняють ворожу ціль і спускають у безпечну зону.

Ці DroneHunter використовують не тільки для знешкодження та ловлі ворожих безпілотних апаратів, а також на інших ділянках державного кордону. Наприклад, можна за допомогою цієї системи виявити дрони, що здійснюють переміщення контрабанди на території нашої держави.

Навчання проходить у взаємодії з іноземними інструкторами, які передають свій бойовий досвід. Вони намагаються правильно навчити наших прикордонників, щоб ця система давала максимальні результати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Prometheus стартує базовий курс для інженерів БПЛА.

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