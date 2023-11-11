Люди

DroneHunter у поміч! Прикордонники розповіли, як легко нищити російські безпілотники в повітрі

Єлизавета Печерна, відеоредакторка Вікна-новини 11 Листопада 2023, 15:00

Більше відео
0:12:21
Військовий на псевдо Монах про російські РЕБи та ефективні дрони
Міномети були червоними від роботи! Боєць Монах про штурми росіян та чого не вистачає нашому війську
0:04:22
Військовий на псевдо Лис
Спочатку хотів померти, але опанував себе. Історія військового на псевдо Лис
0:02:47
Рух опору
Вони просто хочуть звільнення своєї домівки… Це молоде покоління партизанів Луганщини готове на все
0:04:12
Уламки з обличчя витягав пінцетом: історія Миколи з Кашперо-Миколаївки
Уламки з обличчя витягав пінцетом! Історія Миколи, який вижив під руїнами власного будинку
Дивитись більше

Останні відео
0:02:34
DroneHunter

DroneHunter у поміч! Прикордонники розповіли, як легко нищити російські безпілотники в повітрі
Карта бойових дій в Україні сьогодні 11.11.2023: онлайн
Карта бойових дій 11 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:09:36
Причини інсульту
В Україні більшає інсультів. Як розпізнати та надати першу допомогу у “золоті години”
0:11:26
Звільнення Херсона: військовий розповів, як все відбувалося насправді
Складний наступ! Військовий розповів, як насправді відбувалося звільнення Херсона
0:05:48
Черга на кордоні з Польщею: що відомо станом на цю мить
Рух — 20 машин на добу. Яка черга на кордоні з Польщею — що відомо станом на цю мить
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:17
Recovery семінар
Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Росіяни скидають невідомі речовини під час штурмів — бійці про жах на Бахмутському напрямку
Більше відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 11.11.2023: онлайн
Читати далі
Карта бойових дій 11 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь