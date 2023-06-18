Наземный дрон-минировщик, беспилотник для эвакуации и “глаза” для военных авто! Украинские изобретатели поражают

Наземный дрон-минировщик создали волонтеры в Прикарпатье. Это устройство может не только спасать жизнь украинских защитников, но и успешно уничтожать военную технику российских захватчиков.

Это третье изобретение мужчин, которое служит ВСУ — уже есть эвакуационный дрон и дрон для перевозки БК. Отдельно разработчики производят устройства ночного видения и ремонтируют автомобили для украинских армейцев.

Воздушные дроны есть, камикадзе всякие есть. Морские камикадзе есть? Есть. Подводные есть? Есть. Почему нет наземных, который по земле едет и везет большую массу, чем воздушные могут поднять. Я говорю, да фактически нет, не слышали такого. Решили, что-нибудь придумаем, — рассказывает волонтер Владимир Муссур.

Это дрон для заминирования позиций русских военных. Над своим очередным изобретением Владимир Муссур и Роман Боринец трудятся несколько недель. Идея наземного дрона родилась в гараже, где мужчины ремонтировали машины для ВСУ. Мужчины хотят, чтобы бойцы могли минировать враждебные позиции дистанционно. Потому и разработали этот дрон. Составляли из подручных материалов.

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А это еще одно изобретение жителей Прикарпатья — дрон для эвакуации раненых. Может перевозить 120 килограммов на расстояние до полукилометра. Этот дрон Владимир и Роман изготовили по просьбе военных. Одно такое устройство уже спасает травмированных на фронте.

Дрон-миносбрасыватель уже уехал для испытаний на передовую. Владимир также делает “глаза” для военных машин — это устройство ночного видения, позволяющее безопасно ехать с выключенными фарами. Роман же ремонтирует автомобили для украинских защитников.

Напомним, ранее мы рассказывали истории самого смелого партизанского сопротивления.

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