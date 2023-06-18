Наземний дрон-мінувальник, безпілотник для евакуації та “очі” для військових авто! Українські винахідники вражають

Наземний дрон-мінувальник створили волонтери на Прикарпатті. Цей пристрій може не лише рятувати життя українських захисників, а й успішно нищити військову техніку російських загарбників.

Це третій винахід чоловіків, який служить ЗСУ, — вже є евакуаційний дрон і дрон для перевезення БК. Окремо розробники виготовляють пристрої нічного бачення та ремонтують автомобілі для українських армійців.

Повітряниі дрони є, камікадзе всякі — є. Морські камікадзе є? Є. Підводні є? Є. Каже, чому нема наземних, які по землі їде і везе більшу масу, як повітряні можуть підняти. Я кажу, та фактично нема, не чули такого. Каже, давай щось придумаємо, — розповідає волонтер Володимир Муссур.

Це дрон для замінування позицій російських військових. Над своїм черговим винаходом Володимир Муссур і Роман Боринець працюють кілька тижнів. Ідея наземного дрона народилася в гаражі, де чоловіки ремонтували машини для ЗСУ. Чоловіки хочуть, аби бійці могли мінувати ворожі позиції дистанційно. Тому й розробили цей дрон. Складали із підручних матеріалів.

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А це ще один винахід прикарпатців — дрон для евакуації поранених. Може перевозити 120 кілограмів на відстань до пів кілометра. Цей дрон Володимир і Роман виготовили на прохання військових. Один такий пристрій уже рятує травмованих на фронті.

Дрон-міноскидач уже поїхав для випробувань на передову. Володимир також робить “очі” для військових машин — це пристрій нічного бачення, який дає змогу безпечно їхати із вимкненими фарами. А Роман ремонтує автомобілі для українських захисників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії найсміливішого партизанського опору.

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