Спасать жизни, несмотря ни на что! В Черкассах повели операцию на открытом сердце без света

Украинцы научились работать в экстренных условиях. Наши врачи спасают жизни даже без электроэнергии. Операцию на сердце при свете фонарей провели кардиохирурги в Черкассах.

58-летнему пациенту заменили часть аорты и клапан. Сверхсложное вмешательство на открытом сердце длилось около семи часов. Откладывать операцию было невозможно, ведь жизнь пациента оказалась под угрозой. Несмотря на блэкаут, хирурги пошли на риск.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Черкасского областного кардиоцентра Вадим Голуб показывает аппарат искусственного кровообращения, поддерживающий жизнедеятельность организма во время операций на открытом сердце. Он работает и за сердце, и за лёгкие.

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Как только исчезает электричество, этот аппарат переходит на работу от аккумуляторов. Если бы этого не произошло, пациент мог умереть. Тогда без света больница была до пяти минут.

— Мы волновались, справится ли он и вовремя ли включится. Сможет ли выполнять свою работу, как и при нормальном токе, — говорит Вадим Голуб.

58-летний Василий Иванович был доставлен в больницу с сильными болями в груди и одышкой. Врачи диагностировали сердечную недостаточность, а во время операции — разрыв аорты. Они снизили температуру тела пациента и остановили сердце. Во время семичасовой операции исчез свет.

Повезло, что за десять минут до этого хирурги успели запустить сердце. Начатое продолжали от энергии генератора. Василий Иванович был шокирован, говорит: врачи — от Бога, потому что смогли работать в таких условиях.

Врачи — еще одни герои этой войны. Ранее мы рассказывали, как в Киеве провели операцию на сердце ребенка без света и воды.

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