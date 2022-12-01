Люди

Спасать жизни, несмотря ни на что! В Черкассах повели операцию на открытом сердце без света

Ирина Цымбал 01 декабря 2022, 17:00

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Спасать жизни, несмотря ни на что! В Черкассах повели операцию на открытом сердце без света
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Не хотели выезжать, покидать собак и голубей: история спасения семьи из Авдеевки
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Петр Ковалев
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Дневник оккупации: житель поселка в Черниговской области документировал все военные преступления россиян
Обмін полоненими 1 грудня: 50 військових повернули з полону в Україну
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Зима началась с хороших новостей! 50 защитников Украины освободили из плена

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