Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла

Українці навчилися працювати в екстрених умовах. Наші лікарі рятують життя навіть без електроенергії. Операцію на серці при світлі ліхтарів провели кардіохірурги в Черкасах.

58-річному пацієнту замінили частину аорти й клапан. Надскладне втручання на відкритому серці тривало близько семи годин. Відкладати операцію було неможливо, адже життя пацієнта опинилося під загрозою. Попри блекаут, хірурги пішли на ризик.

Завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії Черкаського обласного кардіоцентру Вадим Голуб показує апарат штучного кровообігу, який підтримує життєдіяльність організму під час операцій на відкритому серці. Він працює і за серце, і за легені.

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Щойно зникає електрика, цей апарат переходить на роботу від акумуляторів. Якби цього не сталося, пацієнт міг померти. Тоді без світла лікарня була до п’яти хвилин.

— Ми хвилювалися, чи справиться він та чи вчасно увімкнеться. Чи зможе виконувати свою роботу так само, як і за нормального струму, — каже Вадим Голуб.

58-річного Василя Івановича доправили до лікарні з сильними болями в грудях та задишкою. Лікарі діагностували серцеву недостатність, а під час операції — розрив аорти. Вони знизили температуру тіла пацієнта й зупинили серце. Під час семигодинної операції зникло світло.

Пощастило, що за десять хвилин до цього хірурги встигли запустити серце. Розпочате продовжували від енергії генератора. Василь Іванович був шокований, каже: лікарі — від Бога, бо змогли працювати в таких умовах.

Лікарі — ще одні герої цієї війни. Раніше ми розповідали, як у Києві провели операцію на серці дитини без світла та води.

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