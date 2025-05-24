Люди

Надел только раз… Как вышиванки стали напоминанием о павших воинах

Людмила Цымбалюк 24 мая 2025, 18:00
эвакуация
Читать дальше
Довезли уже тело…медики НГУ о ежедневных эвакуациях раненых с нуля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь