Надел только раз… Как вышиванки стали напоминанием о павших воинах

Более полусотни вышитых сорочек, которые носили украинские защитники, показали на одной из центральных площадей Винницы. Вышиванки символически развесили на маскировочных сетках, которые сплели матери погибших героев. За каждой рубашкой память о подвиге мужчин и сыновей, вставших на защиту Украины.

Как вышиванки напоминают родным о погибших мужьях и сыновьях

Все вышиванки для каждой из семей уже стали семейными реликвиями, которыми матери и жены поделились на время акции.

— Никогда я не думала, что я буду вешать ее для таких акций. И это наша семейная реликвия. Сын ее будет носить дальше, — рассказывает Юлия. Эту рубашку своему мужу Владимиру она вышила сама еще в свободном Крыму.

В 2014 году, когда семье пришлось покинуть дом из-за российской агрессии, эта вышиванка уже тогда стала символом несокрушимости.

— Именно ее он вывозил собственноручно из Крыма, когда переживал, чтобы там не осталось ничего, что может против нас открыть дело. Все книги украинские и, соответственно, вышиванку вывозил как одну из важных реликвий.

Рубашка Владимира Гаврилюка, который дважды становился на защиту родины и погиб в 2023 году в Донецкой области, стала одной из полусотни экспонатов акции Їх надягали герої.

Инициаторы мероприятия — матери, сыновья которых пали на поле боя. Оксана Грицан — одна из тех, кто основал проведение такой акции.

— Моему Павлику навсегда 27. Он пошел добровольцем на войну. Он настолько любил свою страну, что он с первых дней сказал: “Мам, я иду на войну”. А он говорит: “Мам, а кто как не я?”

Я спросила: “Сын, а зачем ты пошел туда?” Он сказал: “Мам, если бы я не пошел туда, они пришли бы сюда”.

Вышитые крестиком и гладью, синими и багровыми цветами и даже с тактическим узором — эти вышиванки символизировали каждого погибшего героя. Большинство рубашек мужчинам и сыновьям женщины сами вышивали и дарили как обереги.

Пограничник Виталий Кудрик свою вышиванку надел только раз в жизни, но она уже стала реликвией для семьи.

— Я ему ее купила, и себе такую, чтобы мы были одинаковыми. Он был на войне. Я его сфотографировала и купила.

Просила, приезжай, чтобы мы вместе надели эту рубашку. Он приехал. Это был, к сожалению, последний раз его, когда он надел, — вспоминает жена Леся.

Вадим Синица не дожил пять дней до своего 30-летия. Разведчик погиб три месяца назад на Запорожском направлении. Его вышиванку из передовой побратимы передали жене.

— Он с детства любил форму. У него дедушки, прадедушки все были военные. Он с детства вышивал себе шевроны. И форма всегда была его любимой одеждой. Поэтому я решила ему приобрести именно такую ​​военную вышиванку, — говорит его жена Алина.

За каждой вышиванкой, которую принесли матери и жены, — история жизни их родных защитников. И именно так организаторы акции стремились напомнить, что благодаря каждому из этих героев мы можем надеть свою традиционную одежду в своей стране.

А почему вышиванка всегда считалась оберегом среди украинцев — рассказывали раньше.

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