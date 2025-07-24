Кастрюли и ведра: как киевляне живут под дождем после обстрела

92 дня назад Россия попала баллистической ракетой в жилой район Киева, унеся 13 жизней… Марина спаслась только чудом, выскочив из квартиры за секунды до попадания! Но почему за три месяца пострадавшие до сих пор живут без крыши над головой?

Почему кому-то восстанавливают жилье за месяц, а другие ждут помощи гораздо дольше? DW разбирались подробнее.

Ведрами и кастрюлями спасают квартиры от дождя: в Киеве не восстанавливают жилье пострадавшим

Марина делится, что иногда и сама не верит, что с ней произошло. Кажется, будто это страшный сон. 24 апреля 2025 года россияне попали баллистической ракетой в соседний от Марины дом. Женщина спала на диване у окна. Ее спасло только то, что перед попаданием она услышала первый взрыв.

Марина среагировала мгновенно и успела выбежать в коридор. Следующий удар был уже такой силы, что вынес входную бронированную дверь и частично разрушил стену. Между квартирой женщины и соседей теперь стоит шкаф.

Разрушилась стена между квартирами. Она меня придавила. Дверь выбило на лестничную клетку. Я успела обуться и выскочить. Соседи помогли оттащить дверь. Уже на улице поняла, что я ранена, у меня течет кровь.

На место атаки приезжал президент, послы разных стран. Но через месяц интерес угас, и о людях забыли. Новые окна установили благотворители, волонтеры накрыли пленкой крыши. Но это только временное решение. Заместитель Кличко Вячеслав Непоп уверял, что людям сделают крышу, дадут отопление и газ.

Ничего из обещанного киевские власти пока не выполнили. Во время каждого дождя люди спасают квартиры ведрами и кастрюлями. Дом затянуло плесенью и трещинами. Если крышу не починят летом, зиму она не переживет. В соседних домах проблем не меньше.

У Любови сдвинулась стена. Она держится на ковре и диване. В другом доме между двумя квартирами стен не осталось совсем. Здесь живет переселенка из Николаева Ольга. Сын женщины воюет на Покровском направлении.

Мы ждали какого-то движения, помощи. Спасибо там спонсорам, которые поставили окна. Отсутствие крыши нас вообще вводит в ступор. Квартира промокает. В Николаеве после обстрелов нам сразу перекрывали крыши за 2-3 дня.

Квартиры людей рушатся на глазах. Говорят, что залатать крыши дешевле, чем ждать, пока квартира разрушится и выдать людям жилищные сертификаты. Заместитель мэра Пантелеев заявил, что мгновенно восстановить жилье невозможно.

Надо пройти всю строительную и закупочную процедуру для начала работы. И это не зависит от географии города.

С начала полномасштабной войны в результате российских атак в Киеве повреждено более 1800 жилых домов. Из них 75 имеют серьезные разрушения. По данным КМВА, полностью восстановлены только 25 домов.

На сегодня 6000 киевлян заполнили заявки на єВідновлення.

Восстанавливать в Украине после войны придется немало домов, портов и другой инфраструктуры. По подсчетам, на это уйдет не менее 500 миллиардов евро. Где Украина возьмет на это деньги?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!