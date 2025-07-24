Каструлі й відра: як кияни живуть під дощем після обстрілу

92 дні тому Росія влучила балістичною ракетою в житловий район Києва, забравши 13 життів… Марина врятувалася лише дивом, вискочивши з квартири за секунди до влучання! Але чому за три місяці постраждалі досі живуть без даху над головою?

Чому комусь відновлюють житло за місяць, а інші чекають допомоги значно довше? DW розбиралися у питанні детальніше.

Відрами і каструлями рятують квартири від дощу: у Києві не відновлюють житло постраждалим

Марина ділиться, що інколи й сама не вірить, що таке з нею сталося. Здається, ніби це моторошний сон. 24 квітня 2025 року росіяни поцілили балістичною ракетою у сусідній від Марини будинок. Жінка спала на дивані біля вікна. Її врятувало лише те, що перед влучанням вона почула перший вибух.

Марина зреагувала миттєво, і встигла вибігти в коридор. Наступний удар був уже такої сили, що виніс вхідні броньовані двері і частково зруйнував стіну. Між квартирою жінки і сусідів тепер стоїть шафа.

Зруйнувалася стіна між квартирами. Вона мене придавила. Двері вибило на сходову клітку. Я встигла взутися і вискочити. Сусіди допомогли відтягнути двері. Вже на вулиці зрозуміла, що я поранена, в мене тече кров.

На місце атаки приїжджав президент, посли різних країн. Та за місяць інтерес згаснув, і про людей забули. Нові вікна встановили благодійники, волонтери накрили плівкою дахи. Та це лише тимчасове рішення. Заступник Кличка В’ячеслав Непоп запевняв, що людям зроблять дах, дадуть опалення і газ.

Нічого з обіцяного київська влада поки не виконала. Під час кожного дощу люди рятують квартири відрами та каструлями. Будинок затягнуло пліснявою і тріщинами. Якщо дах не полагодять влітку, зиму він не переживе. У сусідніх будинках проблем не менше.

У пані Любові посунулася стіна. Вона тримається на килимі та дивані. В іншому будинку між двома квартирами стін не лишилося зовсім. Тут живе переселенка з Миколаєва Ольга. Син жінки воює на Покровському напрямку.

Ми чекали якогось руху, допомоги. Дякуємо там спонсорам, які поставили вікна. Відсутність даху нас узагалі вводить у ступор. Квартира промокає. У Миколаєві після обстрілів нам відразу перекривали дахи за 2-3 дні.

Квартири людей руйнуються на очах. Кажуть, що залатати дахи дешевше, ніж чекати, доки квартира зруйнується і видавати людям житлові сертифікати. Заступник міського голови Пантелєєв заявив, що миттєво відновити житло неможливо.

Треба пройти всю будівельну і закупівельну процедуру для того, щоб розпочати роботи. І це не залежить від географії міста.

З початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено понад 1800 житлових будинків. З них 75 зазнали серйозних руйнувань. За даними КМВА, повністю відновлені тільки 25 будинків.

На сьогодні 6000 киян заповнили заявки на єВідновлення.

Відбудовувати в Україні після війни доведеться чимало будинків, портів та іншої інфраструктури. За підрахунками, на це знадобиться щонайменше 500 мільярдів євро. Де Україна візьме на це гроші?

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!