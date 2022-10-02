Соседи гибли на глазах — история спасательницы из Мариуполя, которая выжила в аду и сбежала оттуда пешком

Вероника Бахал работала в ГСЧС Украины Донецкой области. 24 февраля застало женщину в Мариуполе. Она оставалась в городе до 6 апреля.

Потеряв связь с коллегами, долгое время не имея возможности выехать, спасательница не потеряла надежду, что сможет выбраться из ада.

Вероника продолжала информировать граждан о ситуации в городе и области даже из подвала. К сожалению, не обошлось и без трагедий. На глазах спасательницы погибали люди, с которыми она пыталась выжить под постоянными обстрелами.

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Снаряд попал в соседний подъезд и погибли соседи, кое-кому оторвало конечности. Это очень сложно. Наш сосед получил ранение, и мой отец понес его в больницу. А там уже не было врачей, — вспоминает женщина.

На месте был только медицинский брат, который мог разве что перемотать рану. Мужчина погиб через 15 минут от многочисленных травм.

20 марта снаряд прилетел и в квартиру Вероники. Спасло ее и семью только то, что днем ​​они, так сказать, жили в подъезде, а на ночь всегда спускались в укрытие.

Впоследствии оккупанты уничтожили весь квартал, где жила семья. Чтобы спастись, пришлось бежать пешком под постоянными обстрелами и бомбардировками россиян.

Основная задача была выжить любой ценой, — говорит Вероника.

Она, как и все украинцы, очень ждет нашей победы и надеется, что это произойдет скоро.

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