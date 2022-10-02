Сусіди гинули на очах — історія рятувальниці з Маріуполя, яка вижила в пеклі та втекла звідти пішки 

Вероніка Бахал працювала у ДСНС України Донецької області. 24 лютого застало жінку в Маріуполі. Вона залишалась у місті до 6 квітня.

Втративши зв’язок з колегами, довгий час не маючи можливості виїхати, рятівниця не втратила надію, що зможе вибратись з пекла.

Вероніка продовжувала інформувати громадян про ситуацію в місті та області навіть з підвалу. На жаль, не обійшлось і без трагедій. На очах рятувальниці гинули люди, з якими вона намагалась вижити під постійними обстрілами.

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Снаряд потрапив у сусідній під’їзд і загинули сусіди, декому відірвало кінцівки. Це дуже складно. Наш сусід отримав поранення, і мій батько поніс його в лікарню. А там уже не було лікарів, — згадує жінка.

На місці був лише медичний брат, який міг хіба що перемотати рану. Чоловік загинув за 15 хвилин від чисельних травм.

20 березня снаряд прилетів і у квартиру Вероніки. Врятувало її та родину тільки те, що вдень вони, так би мовити, мешкали в під’їзді, а на ніч завжди спускались в укриття.

Згодом окупанти знищили весь квартал, де жила сім’я. Щоб врятуватись, довелось тікати пішки під постійними обстрілами та бомбардуваннями росіян.

Основне завдання було вижити будь-якою ціною, — каже Вероніка.

Вона, як і всі українці, дуже чекає на нашу перемогу та сподівається, що це станеться скоро.

Справжні ангели-охоронці на фронті — це лікарі. Дивись, як працюють бойові медики на передовій.

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