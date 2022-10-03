Видео трогает до слез! Командиры из Азовстали наконец-то встретились с родными: первая реакция и слова

Нет на свете более счастливых глаз, которые увидели своего родного человека впервые за долгие месяцы разлуки. Именно их запечатлели на фотографиях встречи командиров из Азовстали со своими родными.

Первыми фото и видео поделилась Елена Зеленская, отметив, что путь к этому моменту действительно был долгим. Результатом долгой борьбы родных защитников стали слезы счастья и крепкие объятия с их любимыми.

Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться.

Первая леди Украины также присутствовала на встрече защитников Мариуполя с их семьями, организованной руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

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Кроме того, военных наградили званием Герой Украины. Слово взял Святослав Паламарь, выразив благодарность.

Битва за Мариуполь и все, что произошло с нами, выход из плена — это украинское чудо наперекор судьбе. Все прекрасно понимают, что с нами должно было случиться.

Также военный отметил, что это награда наших воинов и всего украинского народа.

Я очень горд тем, что я украинец. Это самая крутая нация в мире. Самая крутая власть и самые крутые военные.

Владимир Зеленский тоже присутствовал на встрече, но в формате телефонного разговора. Президент Украины поблагодарил героев за их подвиг и подчеркнул, что Украина продолжит бороться за каждого своего военного, еще оставшегося в плену.

Очень счастлив, что с вами ваши родные. И я очень счастлив, что вы у нас такие есть. И самое главное, что вы не просто герои, а вы у нас живые герои.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отреагировали матери и жены на освобождение родных азовцев.

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