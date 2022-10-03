Відео розчулює до сліз! Командири з Азовсталі нарешті зустрілися з рідними: перша реакція і слова

Немає на світі щасливіших очей, які побачили свою рідну людину вперше за довгі місяці розлуки. Саме їх закарбували на світлинах зустрічі командирів з Азовсталі зі своїми рідними.

Першими фото та відео поділилась Олена Зеленська, відзначивши, що шлях до цієї миті й справді був довгим. Результатом довгої боротьби рідних захисників стали сльози щастя та міцні обійми з їхніми коханими.

Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися.

Перша леді України також була присутня на зустрічі захисників Маріуполя із їхніми родинами, яку організував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Крім того, військових нагородили званням Герой України. Слово взяв Святослав Паламар, висловивши вдячність.

Битва за Маріуполь і все, що відбулося з нами, вихід з полону — це українське диво наперекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися.

Також військовий зазначив, що це нагорода наших воїнів та всього українського народу.

Я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі. Найкрутіша влада та найкрутіші військові.

Володимир Зеленський теж був присутній на зустрічі, але у форматі телефонної розмови. Президент України подякував героям за їх подвиг та підкреслив, що Україні продовжить боротись за кожного свого військового, який ще залишився в полоні.

Дуже щасливий, що з вами ваші рідні. І я дуже щасливий, що ви у нас такі є. І найголовніше, що ви не просто герої, а ви у нас живі герої.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відреагували матері та дружини на звільнення рідних азовців.

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