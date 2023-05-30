Боролась и за живого, и за убитого сыновей! Впечатляющая история мамы азовцев

В эти дни год назад защитники Азовстали уже были в плену окупантов. Среди них был и ребенок Нели Шастун. История этой женщины и ее сыновей поражает. Оба — защитники Мариуполя.

Старший сын Игорь погиб во время боев 1 апреля 2022 года. Коллаборанты сдали его с собратьями позиции, поэтому враг ударил именно туда, где находился он.

Второй сын Нели, Никита, 86 дней был на заводе Азовсталь. А 20 мая вместе с другими защитниками попал в плен.

Оба родом из Мариуполя. Вместе и встали на оборону города. По одному Неля навеки в скорби, а второго дождалась живым. Но и за живого, и за погибшего пришлось бороться.

Через знакомых Нели удалось обнаружить могилу Игоря. Это была воронка от снаряда. Там он и был похоронен, пока родной отец, который стал прислуживать так называемой ДНР, не инициировал эксгумацию.

Он инициировал эксгумацию, но сказал, что это не Игорь, что это не мой сын, а фашист.

Вернуть тело домой матери удалось не сразу. Женщина стучала во все инстанции, но в августе нашла. Это был рефрижератор в Буче. Нашли мужчину по татуировкам.

Тело Игоря приехало сюда в июне. Оно было рядом со мной, в 20 минутах езды от моего дома.

В то же время, младший сын преодолевал свой путь и прорвался на Азовсталь. Там держали оборону до выхода 20 мая.

Потом был плен и месяцы неизвестности. А после этого случилась Еленовка. Как впоследствии оказалось, именно в том бараке, который взорвали, был и Никита.

Но мужчина выжил и не был ранен. Мать говорит, что не знает, под какой звездой родился ее ребенок, что ему повезло в этом аду остаться в живых.

Вместе с тем, Неля присоединилась к организации Женщины из стали и стала бороться как за своего сына, так и за других детей.

А 31 декабря раздался звонок. Неля говорит, что полминуты молилась, чтобы он был от сына. И, к счастью, Никита все-таки вернулся. В плену похудел на 40 килограммов — с ростом более 190 см мужчина весил около 60 кг.

Морили голодом так, что травма будет еще долго после освобождения. Очень просил хлеба, но не обычного, а такого, как в тюрьме.

Говорил: “Это же хлебушек”. Он его нюхал и целовал.

Но Неля продолжает бороться за других детей. Иначе женщина уже не может — в плену остаются еще более 700 азовцев и тысячи бойцов из других подразделений.

Также раньше мы рассказывали, какой была хронология боев за Мариуполь, сколько защитников в плену и как украинское общество может им помочь наконец-то вернуться домой.

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