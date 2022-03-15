ВСУ — мои кумиры и настоящие герои: Александр Зинченко об украинско-российской войне

Александр Зинченко – украинский футболист, игрок английского клуба Манчестер Сити, рассказал о том, как его коллеги относятся к войне России против Украины.

Это уже давно не политика, а настоящая война. Все ребята в шоке от происходящего.

Начиная с 24 февраля футболист пытается рассказывать и показывать им происходящее.

Они хватаются за голову, не понимая, что вообще происходит и как таковое может быть в 2022 году.

Как рассказывает Александр, кроме коллег в футбольном клубе, все британцы очень переживают за нашу страну и наш народ. Даже на улице разные люди, фанаты школьники – все говорят, что молятся за Украину.

Настроений к борьбе, как каждый украинец сейчас, футболист не сомневается, что победа за нами.

ВСУ – мои кумиры и настоящие герои!

Ранее мы рассказывали, как Егор Крутоголов понял важность поиска юмора в этой темноте и свою терапевтическую миссию во время войны.