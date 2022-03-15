ЗСУ — мої кумири та справжні герої: Олександр Зінченко про українсько-російську війну

Олександр Зінченко – український футболіст, гравець англійського клубу Манчестер Сіті розповів про те, як його колеги ставляться до війни Росії проти України.

Це давно вже не політика, а справжня війна. Усі хлопці в шоці від того, що відбувається.

Починаючи з 24 лютого футболіст намагається розповідати та показувати їм знімки того, що відбувається.

Вони хапаються за голову, не розуміючи що взагалі відбувається і як таке може бути у 2022 році.

Як розповідає Олександр, крім колег у футбольному клубі, всі британці дуже переймаються за нашу країну та наш народ. Навіть на вулиці різні люди, фанати, школярі — усі говорять, що моляться за Україну.

Щодо настроїв у боротьбі, як і кожен українець зараз, футболіст не сумнівається, що перемога за нами.

ЗСУ — мої кумири та справжні герої!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Єгор Крутоголов зрозумів важливість пошуку гумору у цій темряві та свою терапевтичну місію під час війни.