Борются за каждый доллар! Как американка с украинскими корнями присылает миллионы на нужды фронта

Американский благотворительный фонд собрал $57 миллионов для помощи Украине. Более чем на $38 миллионов уже закупили и передали на нужды фронта медикаменты, современные аптечки, средства связи и беспилотники.

Реализуется и ряд других проектов, в том числе обучение военных тактической медицине и психологическая помощь гражданским, рассказывает президент благотворительного фонда “Razom for Ukraine” Дора Хомяк.

Теперь ко мне подходят американцы, говорят “Какая крутая Украина!” и что мы делаем благое дело.

У женщины украинские корни, поэтому родной стране Дора помогает еще со времен Майдана. А с февраля работа ее благотворительного фонда непрерывна.

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Работают с бизнесом и другими странами. Потому что война продолжается и они на своем, волонтерском фронте, борются за каждый доллар, чтобы приблизить нашу победу.

Смотри еще одну вдохновляющую историю: как врач из США насобирал $100 млн помощи для Украины.

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