Виборюють кожен долар! Як американка з українським корінням надсилає мільйони на потреби фронту

Американський благодійний фонд для допомоги Україні зібрав $57 мільйонів. На більш ніж $38 уже закупили та передали на потреби фронту медикаменти, сучасні аптечки, засоби зв’язку та безпілотники.

Реалізовують і низку інших проєктів, зокрема навчання військових тактичної медицини та психологічна допомога цивільним, розповідає президентка благодійного фонду Razom for Ukraine Дора Хомяк.

Тепер до мене підходять американці та кажуть “Яка крута Україна!” та що ми робимо гарну справу.

Жінка має українське коріння, тож рідній країні допомагає ще з часів Майдану. А з лютого робота її благодійного фонду безперервна.

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Працюють із бізнесом та іншими державами, бо війна триває, і вони на своєму волонтерському фронті, виборюють кожен долар, аби пришвидшити перемогу України.

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