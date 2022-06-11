Выпускной альбом на фоне руин Чернигова: фотограф осуществил мечту школьников

Выпускной альбом на руинах Чернигова и уничтоженной родной школы. Такую идею предложил фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник.

До полномасштабной войны мужчина делал фотографии с влюбленными, а теперь его жуткие фото стали частью школьного альбома черниговских школьников.

Каждое фото – человеческая боль, потому что каждая руина – это трагическая история многих людей.

Сейчас также смотрят

Детей, которые хотели бы запечатлеть в памяти именно такие фотографии, искал три недели через социальные сети. Со всего Чернигова на такой выпускной фотоальбом согласились всего три класса.

Это будто сюрреализм. Мы в разрушенном доме. Люди оттуда выбежали, оставляли вещи, этажи попадали в домах, окон нет, — говорит фотограф.

Такой выпускной альбом ужасает и вдохновляет, потому что дети доказывают – они выстояли и окрепли. И обещают, что все в родном городе отстроят.

Путинская армия украла у них праздник, юность, но не жизнь, говорят выпускники. Они продолжают жить в Чернигове и готовятся к поступлению в вузы.

Однако сейчас они настоящие выпускники и ждут своего альбома. Станислав сделал детям подарок, их фотосессия – бесплатная.

Автор фотографии планирует показать в Европе, потому что историю украинских детей должен увидеть мир.

Напомним, раньше мы рассказывали, как украинское искусство помогает ВСУ.

Вікна-Новини также имеют свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не упустить самое интересное!