Выпускной альбом на фоне руин Чернигова: фотограф осуществил мечту школьников

Люди

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Ирина Тимчишин 11 июня 2022, 18:35

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Евакуація людей з Покровська - як курсують потяги Укрзалізниці
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Дорога жизни: как поезда УЗ эвакуируют людей из Покровска под постоянной опасностью вражеских обстрелов
Ситуація у Степногірську 11.06.2022 - що відбувається на Запоріжжі
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