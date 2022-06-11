Випускний альбом на тлі руїн Чернігова: фотограф здійснив мрію школярів

Випускний альбом на руїнах Чернігова та рідної знищеної школи. Таку ідею запропонував фотограф з Івано-Франківська Станіслав Сеник.

До повномасштабної війни чоловік робив світлини із закоханими, а тепер його моторошні фото стали частиною шкільного альбому чернігівських школярів.

Кожна світлина – людський біль, бо кожна руїна – це трагічна історія багатьох людей.

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Дітей, які б хотіли закарбувати у пам’яті саме такі світлини, шукав три тижні через соціальні мережі. З усього Чернігова на такий випускний фотоальбом погодилися лише три класи.

Це такий ніби сюрреалізм. Ми в зруйнованому будинку. Люди звідти повибігали, полишали речі, поверхи попадали в будинках, вікон немає, – говорить фотограф.

Такий випускний альбом жахає і водночас надихає, бо діти доводять – вони вистояли та зміцніли. І обіцяють, що усе в рідному місті – відбудують.

Путінська армія вкрала у них свято, юність, але не життя, кажуть випускники. Вони продовжують жити в Чернігові та готуються до вступу у виші.

Проте зараз вони справжні випускники та чекають на свій альбом. Станіслав зробив дітям подарунок, їхня фотосесія – безкоштовна.

Світлини автор планує показати в Європі, бо історію українських дітей має побачити світ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українське мистецтво допомагає ЗСУ.

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