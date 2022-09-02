Я вижу смелость украинцев! Настоящий друг Украины Говард Баффет поделился секретами своего успеха

Уже второй раз за прошедшее лето в Украину приехал известный американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет, сын одного из самых богатых людей планеты Уорренна Баффета.

В этот раз Говард Баффет вместе с супругой президента Еленой Зеленской положил начало пилотному проекту по строительству фабрики-кухни, которая будет готовить здоровые обеды для учеников в Буче.

Благотворительный фонд Говарда фокусируется на военных конфликтах, продовольственной безопасности, аграрных проектах, поэтому Украина сегодня автоматически интересна Баффету, особенно после вероломного нападения России. В общей сложности фонд уже оказал поддержку Украине на 60 млн долларов, в следующем году стоимость помощи достигнет 100 млн.

Говард Баффет дал Елене Фроляк эксклюзивное интервью, в котором рассказал о своей благотворительности, секретах успеха и впечатлениях от трансформаций Украины за последние 30 лет.

Одна вещь, которую сделает эта война – поставит Украину на карту мира так, как это не было раньше. Надеюсь, что ситуация улучшится и установится мир.

Это открытая война против мирного населения. Я видел, что сделали российские ракеты с больницами, школами, домами, торговыми центрами. Мы были в некоторых зданиях.

Когда ты видишь все ужасы, это не может не повлиять на тебя. Это невозможно игнорировать.

Какое-то видео или фото по телевизору можно забыть и пойти дальше, но когда ты видишь это своими глазами и, извините за такое сравнение, нюхаешь, тогда совсем другие ощущения. Невозможно это забыть и остаться безразличным.

К тому же стратегия, избранная Россией, к сожалению, очень коварна и нацелена на молодых. Посмотрите, как россияне уничтожают ракетами школы и детсады.

Это их стратегия – уничтожать будущее поколение и травмировать молодых.

Мы видим смелость и преданность украинцев. Думаю, что россияне очень недооценили вас.

О комплексной помощи Украине во время войны

Когда страна в войне, нужно воплощать разные проекты и быстро восполнять пробелы. Быть первым и действовать решительно.

Некоторые вещи, которые мы сделали, были достаточно решительными, потому что мы не знали многих фактов и постепенно изучали ситуацию. Узнавали, что нужно прежде всего. Мы будем продолжать помогать во многих областях.

О том, насколько изменилась Украина и украинцы за 30 лет независимости

Счастливые люди и те, кто имеет надежду – всего этого в 1991 году не было. Сейчас атмосфера совсем другая. Это удивительная трансформация и одна из причин того, как украинцы и мир защищают независимость и демократию в Украине.

Мир увидел другую страну и людей, которые знают, к чему они стремятся.

У украинцев есть уникальная воля и безудержное стремление получать то, что хотят. Однако Украине нужна поддержка мира как молодому и безъядерному государству.

Советы украинцам, как добиться успеха

Знай, что ты делаешь, и не бойся рисковать. Будь гибким и не бойся идти туда, где ты не совсем уверен. Пробуй разные вещи и не разочаровывайся.

Все, кого я знал из успешных людей, имели сотни провалов. У вас еще будут неудачи, но учитесь на них. Используйте их в качестве опыта.

Но помните – вы молодые не навсегда, поэтому не запирайте себя в тех вещах, которые якобы должны делать. Не бойтесь меняться и рисковать, тогда вы добьетесь успеха.

Однако помогать Украине могут не только миллиардеры или иностранцы, но и все украинцы. Это уже на деле доказал один из крупнейших украинских благотворителей. Читай, что рассказывает блогер Игорь Лаченков о благотворительности во время войны.

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