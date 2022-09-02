Я вижу смелость украинцев! Настоящий друг Украины Говард Баффет поделился секретами своего успеха

Уже второй раз за прошедшее лето в Украину приехал известный американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет, сын одного из самых богатых людей планеты Уорренна Баффета.
В этот раз Говард Баффет вместе с супругой президента Еленой Зеленской положил начало пилотному проекту по строительству фабрики-кухни, которая будет готовить здоровые обеды для учеников в Буче.
Благотворительный фонд Говарда фокусируется на военных конфликтах, продовольственной безопасности, аграрных проектах, поэтому Украина сегодня автоматически интересна Баффету, особенно после вероломного нападения России. В общей сложности фонд уже оказал поддержку Украине на 60 млн долларов, в следующем году стоимость помощи достигнет 100 млн.
Говард Баффет дал Елене Фроляк эксклюзивное интервью, в котором рассказал о своей благотворительности, секретах успеха и впечатлениях от трансформаций Украины за последние 30 лет.
Одна вещь, которую сделает эта война – поставит Украину на карту мира так, как это не было раньше. Надеюсь, что ситуация улучшится и установится мир.
Одна вещь, которую сделает эта война – поставит Украину на карту мира так, как это не было раньше. Надеюсь, что ситуация улучшится и установится мир.
Это открытая война против мирного населения. Я видел, что сделали российские ракеты с больницами, школами, домами, торговыми центрами. Мы были в некоторых зданиях.
Когда ты видишь все ужасы, это не может не повлиять на тебя. Это невозможно игнорировать.
Когда ты видишь все ужасы, это не может не повлиять на тебя. Это невозможно игнорировать.
Какое-то видео или фото по телевизору можно забыть и пойти дальше, но когда ты видишь это своими глазами и, извините за такое сравнение, нюхаешь, тогда совсем другие ощущения. Невозможно это забыть и остаться безразличным.
К тому же стратегия, избранная Россией, к сожалению, очень коварна и нацелена на молодых. Посмотрите, как россияне уничтожают ракетами школы и детсады.
Это их стратегия – уничтожать будущее поколение и травмировать молодых.
Это их стратегия – уничтожать будущее поколение и травмировать молодых.
Мы видим смелость и преданность украинцев. Думаю, что россияне очень недооценили вас.
Когда страна в войне, нужно воплощать разные проекты и быстро восполнять пробелы. Быть первым и действовать решительно.
Когда страна в войне, нужно воплощать разные проекты и быстро восполнять пробелы. Быть первым и действовать решительно.
Некоторые вещи, которые мы сделали, были достаточно решительными, потому что мы не знали многих фактов и постепенно изучали ситуацию. Узнавали, что нужно прежде всего. Мы будем продолжать помогать во многих областях.
Счастливые люди и те, кто имеет надежду – всего этого в 1991 году не было. Сейчас атмосфера совсем другая. Это удивительная трансформация и одна из причин того, как украинцы и мир защищают независимость и демократию в Украине.
Мир увидел другую страну и людей, которые знают, к чему они стремятся.
Мир увидел другую страну и людей, которые знают, к чему они стремятся.
У украинцев есть уникальная воля и безудержное стремление получать то, что хотят. Однако Украине нужна поддержка мира как молодому и безъядерному государству.
Знай, что ты делаешь, и не бойся рисковать. Будь гибким и не бойся идти туда, где ты не совсем уверен. Пробуй разные вещи и не разочаровывайся.
Все, кого я знал из успешных людей, имели сотни провалов. У вас еще будут неудачи, но учитесь на них. Используйте их в качестве опыта.
Но помните – вы молодые не навсегда, поэтому не запирайте себя в тех вещах, которые якобы должны делать. Не бойтесь меняться и рисковать, тогда вы добьетесь успеха.
Но помните – вы молодые не навсегда, поэтому не запирайте себя в тех вещах, которые якобы должны делать. Не бойтесь меняться и рисковать, тогда вы добьетесь успеха.
Однако помогать Украине могут не только миллиардеры или иностранцы, но и все украинцы. Это уже на деле доказал один из крупнейших украинских благотворителей. Читай, что рассказывает блогер Игорь Лаченков о благотворительности во время войны.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!