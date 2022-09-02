Я бачу сміливість українців! Справжній друг України Говард Баффет поділився секретами свого успіху

Уже вдруге за минуле літо в Україну приїхав відомий американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет, син одного з найбагатших людей планети Воренна Баффета.

Цього разу Говард Баффет разом із дружиною президента Оленою Зеленською започаткував пілотний проект з будівництва фабрики-кухні, яка готуватиме здорові обіди для учнів у Бучі.

Благодійний фонд Говарда фокусується на військових конфліктах, продовольчій безпеці, аграрних проектах, тому Україна сьогодні автоматично цікава Баффету, особливо після віроломного нападу Росії. Загалом фонд уже надав підтримки Україні на 60 млн доларів, наступного року вартість допомоги сягне 100 млн.

Говард Баффет дав Олені Фроляк ексклюзивне інтерв’ю, у якому розповів про свою благодійність, секрети успіху та враження від трансформацій України за останні 30 років.

Одна річ, яку зробить ця війна – поставить Україну на карту світу так, як це не було раніше. Сподіваюся, що ситуація покращиться і встановиться мир.

Це відкрита війна проти мирного населення. Я бачив, що зробили російські ракети з лікарнями, школами, будинками, торговими центрами. Ми були в деяких будівлях.

Коли ти бачиш усі ці жахи, це не може не вплинути на тебе. Це неможливо ігнорувати.

Якесь відео чи фото по телевізору можна забути та піти далі, але коли ти бачиш це на власні очі та, вибачте за таке порівняння, нюхаєш, тоді зовсім інші відчуття. Неможливо це забути та лишитись байдужим.

До того ж стратегія, яку обрала Росія, на жаль, дуже підступна та націлена на молодих. Подивіться, як росіяни знищують ракетами школи та дитсадки.

Це їх стратегія – знищувати майбутнє покоління та травмувати покоління молодих.

Та ми бачимо сміливість та відданість українців. Думаю, що росіяни дуже недооцінили вас.

Про комплексну допомогу Україні під час війни

Коли країна у війні, потрібно втілювати різні проекти та швидко заповнювати прогалини. Бути першими та діяти рішуче.

Деякі речі, які ми зробили, були доволі рішучими, бо ми не знали багатьох фактів та поступово вивчали ситуацію. Дізнавались, що потрібно насамперед. Ми будемо допомагати у багатьох сферах.

Про те, наскільки змінилась Україна та українці за 30 років незалежності

Щасливі люди та ті, хто має надію – всього цього у 1991 році не було. Зараз атмосфера зовсім інакша. Це дивовижна трансформація і це одна з причин того, як українці та світ захищають незалежність та демократію в Україні.

Світ побачив іншу країну та людей, які знають, чого вони прагнуть.

Українці мають унікальну волю та нестримне прагнення отримувати те, що хочуть. Однак Україні потрібна підтримка світу як молодій та без’ядерній державі.

Поради українцям, як досягти успіху

Знай, що ти робиш, та не бійся ризикувати. Будь гнучким та не бійся йти, де ти не зовсім впевнений. Пробуй різні речі та не розчаровуйся.

Всі, кого я знав з успішних людей, мали сотні провалів. У вас ще будуть невдачі, але вчіться на них. Використовуйте їх як досвід.

Та пам’ятайте – ви молоді не назавжди, тому не замикайте себе у тих речах, які нібито маєте робити. Не бійтесь змінюватись та ризикувати, тоді ви досягнете успіху.

Однак допомагати Україні можуть не лише мільярдери чи іноземці, але й усі українці. Це вже на ділі довів один з найбільших українських доброчинців. Читай, що розповідає блогер Ігор Лаченков про благодійність під час війни.

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