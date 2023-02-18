Украинской победе нет альтернативы — как проходит Мюнхенская конференция по безопасности

Уже почти год как мировое сообщество не чувствует себя в безопасности из-за войны России против Украины. Именно поэтому политики из разных стран рассуждают о том, как снова вернуть себе это ощущение.

Более 45 глав стран и правительств, а всего 83 министра иностранных дел и обороны вчера съехались на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая продлится до 19 февраля.

Теперь мероприятие имеет рекордное присутствие. Впрочем, если в прошлом году российская делегация не явилась на конференцию по собственному желанию, то в этом году агрессора никто и не приглашал.

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В центре всех дискуссий, конечно, оказалась ситуация безопасности в Украине. Читай, о чем говорят лидеры сильнейших стран в канун годовщины полномасштабной войны.

Мюнхенская конференция по безопасности 2023

Важно понимать, что хотя Мюнхенская конференция — это дискуссионный форум, на котором не принимают решения, это также платформа, на полях которой проходят двусторонние встречи. Они могут нести конкретные результаты.

Ожидается, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится со своими коллегами из Германии — Анналеной Бербок и США — Энтони Блинкеном.

Украинскую делегацию представляют также министр обороны Алексей Резников, вице-премьер Александр Кубраков, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, а также другие политики и эксперты.

Цель одна — продвигать важные темы для нашей страны на повестке дня, в частности, поставки современных западных самолетов и реализацию украинской формулы мира.

Вчера сразу после вступительного слова главы Мюнхенской конференции открылась панель, посвященная борьбе Украины против российской агрессии, а также прозвучало выступление президента Владимира Зеленского. Он присоединился к конференции через видеосвязь.

Мы кратко собрали ключевые тезисы из его речи:

Украинской победе нет альтернативы, как и не должно быть альтернативы решительности наших партнеров.

Россия, до сих пор торгуя с миром, покупает себе время для агрессии. Поэтому международным политикам следует спешить в вопросах договоренностей и поставок помощи Украине, а также введении новых санкций против РФ.

Вероятно, Кремль платит Ирану за дроны не только деньгами, но и ядерными технологиями. Последствия такого “сотрудничества” может ощутить регион Ближнего Востока и Персидского залива.

Россия представляет угрозу не только Украине, но и Молдове, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике, Сирии и многим другим странам. Это подрывает глобальную мировую безопасность.

Чем дольше мир затягивает нужные действия, тем более наглой и агрессивной становится политика Кремля.

Украина заслуживает полноправного члена ЕС. Мы уже получили статус кандидата на вступление и готовимся к началу переговоров по членству. Украина уже объединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой. Кроме того, такое решение поддерживает большинство европейцев.

Каждый международный институт и каждую отрасль мировой экономики нужно освободить от российского агрессивного потенциала. Только тогда появится шанс распространять свободу и демократию дальше на восток.