Світ

Українській перемозі немає альтернативи — як проходить Мюнхенська безпекова конференція

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 11:26
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати

Більше відео
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:06:53
Розбір завалів після землетрусу у Туреччині: як працюють українські рятувальники
Знаходять живих навіть через 200 годин! Як працюють українські рятувальники під час розбору завалів у Туреччині
0:08:58
Туреччина
Пекло Туреччини. Тиждень після жахливого землетрусу — що відбувається зараз
Дивитись більше

Останні відео
0:03:40
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України

З Барселони до Ужгорода на велосипеді! Як 18-річний іспанець вирішив підтримати Україну
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Українській перемозі немає альтернативи — як проходить Мюнхенська безпекова конференція
карта бойових дій 18 лютого 2023
Карта бойових дій 18 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW
0:04:15
село Лісна Харківська область
Трагедія села Лісне. Як місцеві власноруч відновлюють обстріляні будинки
0:04:23
Як працюють мобільні вогневі групи в Київській області
Маневровість, непомітність та спритність нашої ППО — як працюють мобільні вогневі групи
0:04:05
Марганець Дніпро
“І вдень, і вночі чуєш гради!” Окупанти обстрілюють Марганець посеред білого дня
0:05:24
Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім
Віднови своє житло! Як мешканцям та ОСББ отримати грант на ремонт будинку
0:03:40
Навчання ЗСУ
Наш кордон під захистом! Як тренуються ЗСУ на Рівненщині
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:14:25
Катівні окупантів
Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі
Більше відео
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України
Читати далі
З Барселони до Ужгорода на велосипеді! Як 18-річний іспанець вирішив підтримати Україну
карта бойових дій 18 лютого 2023
Читати далі
Карта бойових дій 18 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь