Українській перемозі немає альтернативи — як проходить Мюнхенська безпекова конференція

Уже майже рік як світова спільнота не почувається у безпеці через війну Росії проти України. Саме тому політики з різних країн міркують над тим, як знову повернути собі це відчуття.

Понад 45 глав держав і урядів, а загалом 83 міністри закордонних справ і оборони вчора з’їхались на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме до 19 лютого.

Нині захід має рекордну присутність. Утім, якщо минулого року російська делегація не з’явилась на конференцію за власним бажанням, то цьогоріч агресора ніхто й не запрошував.

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Мюнхенська безпекова конференція 2023

Важливо розуміти, що хоча Мюнхенська конференція — це дискусійний форум, на якому не ухвалюють рішення, це є також платформою, на полях якої відбуваються двосторонні зустрічі. Вони можуть нести за собою конкретні результати.

Очікується, що сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїми колегами з Німеччини — Анналеною Бербок та США — Ентоні Блінкеном.

Українську делегацію представляють також міністр оборони Олексій Резніков, віцепрем’єр Олександр Кубраков, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир, а також інші політики та експерти. Мета одна — просувати важливі теми для нашої країни на порядок денний, зокрема постачання сучасних західних літаків та реалізацію української формули миру.

Учора одразу після вступного слова голови Мюнхенської конференції відкрилась панель, присвячена боротьбі України проти російської агресії, а також пролунав виступ президента Володимира Зеленського. Він долучився до конференції через відеозв’язок.

Ми коротко зібрали ключові тези з його промови: Українській перемозі немає альтернативи, як і не повинно бути альтернативи рішучості наших партнерів.

Росія, досі торгуючи зі світом, купує собі час для агресії. Тому міжнародним політикам потрібно поспішати в питаннях домовленостей та постачання допомоги Україні, а також введенні нових санкцій проти РФ.

Ймовірно, Кремль платить Ірану за дрони не лише грошима, а і ядерними технологіями. Наслідки такої “співпраці” може відчути регіон Близького Сходу та Перської затоки.

Росія становить загрозу не лише для України, а й для Молдови, Лівії, Малі, Центральноафриканської Республіки, Сирії та багатьох інших країн. Це підриває глобальну світову безпеку.

Чим довше світ зволікає та затягує потрібні дії, тим нахабнішою та агресивнішою стає політика Кремля.

Україна заслуговує бути повноправним членом ЄС. Ми вже отримали статус кандидата на вступ та готуємось до початку переговорів щодо членства. Україна вже об’єднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою. Крім того, таке рішення підтримує більшість європейців.

Кожну міжнародну інституцію й кожну галузь світової економіки потрібно звільнити від російського агресивного потенціалу. Лише тоді з’явиться шанс поширювати свободу та демократію далі на схід. Українській перемозі немає альтернативи. Україні у Євросоюзі немає альтернативи. Україні в НАТО немає альтернативи. Нашій з вами єдності немає альтернативи, — зазначив Зеленський. Ще більше зброї для України Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про те, що його країна вже робить конкретні кроки для посилення власної обороноздатності та збільшення допомоги Україні. Ми маємо зрозуміти, що для нашої безпеки ми маємо… налагодити постійне виробництво найбільш важливих озброєнь і боєприпасів, — підкреслив Шольц на Мюнхенській безпековій конференції. Йдеться, зокрема, про збільшення промислового виробництва збройних систем і боєприпасів для САУ та танків. Для цього Німеччина має довести витрати на оборону до не менше 2% ВВП на рік. Уряд уже виділив додатковий пакет Бундесверу в 100 млрд євро. Крім того, Шольц закликав партнерів уже зараз відправляти Україні танки західного зразка.

Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут, у Німеччині, або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики, — наголосив він.

Канцлер ФРН також додав, що Німеччина самотужки надала більш ніж 12 млрд євро підтримки Україні минулого року. Країна постачає зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу у великих розмірах. Тож чим раніше Путін зрозуміє, що не досягне своїх імперіалістичних цілей в Україні, тим швидше закінчиться ця війна.

“Великий” наступ Росії

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що наразі немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, яке було 24 лютого 2022 року.

Тож є великі сумніви щодо можливостей Росії розпочати нову потужну атаку на Україну до річниці вторгнення. Поки що загарбники проводять серію пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих. І це призводить до дуже великих втрат російської армії.

На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, — це просування на фронтах ціною тисяч життів, — сказав Воллес у кулуарах, повідомляє газета Financial Times.

Однак він наголосив, що для Путіна тактика “м’ясорубки” є цілком прийнятною, тож він не відмовиться від неї заради продовження війни.

Дестабілізація світу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія розхитує безпекову ситуацію не лише у Європі, а й у багатьох регіонах світу.

Росія є державою, яка створює дисбаланс і несправедливість не лише в Україні, не лише на Кавказі, не лише в Африці, використовуючи сили Групи Вагнера. Ми вже бачили це впродовж декількох років, — сказав він.

Макрон зізнався, що рік тому говорив з Путіним про Групу Вагнера і той запевнив його, що ця приватна військова компанія не має стосунку до нього.

Однак тепер видно, що ПВК Вагнера увійшла в регулярну російську армію та чинить злочини не тільки в Україні.

Саме тому Зеленський закликав партнерів діяти рішучіше, щоб наступного року світ знову зібрався в Мюнхені, але вже на першій повоєнній конференції за умови вільної України, Європи та світу.

Треба звільнити Україну та Європу. Бо коли російська зброя стріляє в нас, її приціли вже наведені й на наших сусідів, — зазначив президент України.

Загалом мета Мюнхенської безпекової конференції — переконатись та продемонструвати, що всі демократичні країни світу займають єдину та непохитну позицію щодо підтримки України.

Завдяки цій платформі Україна зможе ще раз озвучити партнерам свої нагальні потреби та реальний стан справ у нашій державі.

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