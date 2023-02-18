Українській перемозі немає альтернативи — як проходить Мюнхенська безпекова конференція

Ми коротко зібрали ключові тези з його промови: Українській перемозі немає альтернативи, як і не повинно бути альтернативи рішучості наших партнерів. Росія, досі торгуючи зі світом, купує собі час для агресії. Тому міжнародним політикам потрібно поспішати в питаннях домовленостей та постачання допомоги Україні, а також введенні нових санкцій проти РФ. Ймовірно, Кремль платить Ірану за дрони не лише грошима, а і ядерними технологіями. Наслідки такої “співпраці” може відчути регіон Близького Сходу та Перської затоки. Росія становить загрозу не лише для України, а й для Молдови, Лівії, Малі, Центральноафриканської Республіки, Сирії та багатьох інших країн. Це підриває глобальну світову безпеку. Чим довше світ зволікає та затягує потрібні дії, тим нахабнішою та агресивнішою стає політика Кремля. Україна заслуговує бути повноправним членом ЄС. Ми вже отримали статус кандидата на вступ та готуємось до початку переговорів щодо членства. Україна вже об’єднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою. Крім того, таке рішення підтримує більшість європейців. Кожну міжнародну інституцію й кожну галузь світової економіки потрібно звільнити від російського агресивного потенціалу. Лише тоді з’явиться шанс поширювати свободу та демократію далі на схід. Українській перемозі немає альтернативи. Україні у Євросоюзі немає альтернативи. Україні в НАТО немає альтернативи. Нашій з вами єдності немає альтернативи, — зазначив Зеленський. Ще більше зброї для України Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про те, що його країна вже робить конкретні кроки для посилення власної обороноздатності та збільшення допомоги Україні. Ми маємо зрозуміти, що для нашої безпеки ми маємо… налагодити постійне виробництво найбільш важливих озброєнь і боєприпасів, — підкреслив Шольц на Мюнхенській безпековій конференції. Йдеться, зокрема, про збільшення промислового виробництва збройних систем і боєприпасів для САУ та танків. Для цього Німеччина має довести витрати на оборону до не менше 2% ВВП на рік. Уряд уже виділив додатковий пакет Бундесверу в 100 млрд євро. Крім того, Шольц закликав партнерів уже зараз відправляти Україні танки західного зразка.