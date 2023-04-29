Оккупанты прячутся за спинами детей: карта боевых действий в Украине 29 апреля в режиме онлайн

Пока обстреливают одних детей, прячутся за спинами других на временно оккупированных территориях карты боевых действий. Именно такой видят оккупанты идеальную военную тактику.

Возвеличивают себя и воображаемых вождей, хотя ни первые, ни вторые ничего не стоят. Ведь на деле оказываются просто террористами, убивающими мирное население, нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Об этом свидетельствует и вчерашний удар оккупантов по мирным украинским городам, в частности Умани. Поэтому это в очередной раз напоминает украинцам, что необходимо продолжать борьбу, как и в первый день полномасштабной войны. А возможно и даже ожесточеннее.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска не достигли никаких подтвержденных достижений в Бахмуте или вокруг него, но возможно перебрасывают дополнительные резервы в район Бахмута.

В то же время оккупанты продолжают наступление на линии Авдеевка-Донецк, ведут оборону на Купянском направлении и ограничили наземные удары в районе Кременной.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам.

К сожалению, есть попадания. Погибли и получили ранения мирные люди. Не имея желаемых результатов на поле боя, российский агрессор цинично продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Всего в течение суток противник совершил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наши защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области.

Повреждены более десяти многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура. Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ.

В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка и Леоновка. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области, Ромашково, Вольная Слобода, Искрисковщина, Волфино и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерно и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Высокое Запорожской области, Милово, Берислав, Одрадокаменка, Веселое, Антоновка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

Противник продолжает использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из школьников и преподавательского состава.

Так, в населенном пункте Лубянка Луганской области в здании местной школы дислоцируются военнослужащие российских оккупационных войск. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, состав боеприпасов и четыре района сосредоточения живой силы противника.

Иногда люди, которым удалось спастись во время российского обстрела, верят, что им помог именно ангел-хранитель. Читай, что говорят спасенные об ударе захватчиков по детскому саду в Степногорске, недалеко от Запорожья.

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