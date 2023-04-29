Україна

Окупанти ховаються за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 29 квітня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Квітня 2023, 07:00
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