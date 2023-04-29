Окупанти ховаються за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 29 квітня в режимі онлайн

Поки обстрілюють одних дітей, ховаються за спинами інших на тимчасово окупованих територіях карти бойових дій. Саме такою собі бачать окупанти ідеальну воєнну тактику.

Возвеличують себе та уявних вождів, хоча ані перші, ані другі не варті нічого. Адже на справі виявляються просто терористами, які вбивають мирне населення, порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права.

Про це свідчить і вчорашній удар окупантів по мирних українських містах, зокрема Умань. Тож це вчергове нагадує українцям, що необхідно продовжувати боротьбу, як і в перший день повномасштабної війни. А можливо й навіть запекліше.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська не досягли жодних підтверджених досягнень у Бахмуті або навколо нього, але, можливо, перекидають додаткові резерви в район Бахмута.

Водночас окупанти продовжують наступ на лінії Авдіївка-Донецьк, ведуть оборону на Куп’янському напрямку та обмежили наземні удари в районі Кремінної.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках.

На жаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Загалом, протягом доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Наші захисники знищили 21 крилату ракету, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині.

Пошкоджено понад десять багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура. Також ворог завдав 28 авіаційних ударів та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 40 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах РФ.

Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка та Леонівка. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області, Ромашкове, Вільна Слобода, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Високе Запорізької області, Милове, Берислав, Одрадокам’янка, Веселе, Антонівка, Херсон та Білозерка Херсонської області.

Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” зі школярів та викладацького складу.

Так, в населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, склад боєприпасів та чотири райони зосередження живої сили противника.

Іноді люди, яким вдалось врятуватись під час російського обстрілу, вірять, що їм допоміг саме янгол-охоронець. Читай, що говорять врятовані про удар загарбників по дитячому садочку у Степногірську, що неподалік Запоріжжя.

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