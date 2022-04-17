О чем говорил Зеленский в новом обращении к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля записал традиционное вечернее обращение к народу и миру.
Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь.
Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь.
Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены, говорит президент.
Напомним, ранее мы публиковали интервью Зеленского для украинских СМИ о Мариуполе, вооружении Украины и гарантиях от партнеров.