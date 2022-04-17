Про що говорив Зеленський у новому зверненні до українців

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня записав традиційне вечірнє звернення до народу та світу.
Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти.
Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти.
Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані, — каже президент.
Нагадаємо, раніше ми публікували інтерв’ю Зеленського для українських ЗМІ про Маріуполь, озброєння України та гарантії від партнерів.