Сезон от-от розпочнеться! Коли садити картоплю навесні і як правильно це робити — поради для гарного врожаю

Весна з давніх-давен була початком довгої роботи для тих, хто вирощує город і сад. Сьогодні ми розповімо, коли починати саджати картоплю і як правильно це робити, щоб урожай був щедрим. Коли садити картоплю навесні — читай у нашому матеріалі.

Коли садити картоплю навесні 2023: правила посадки

Над питанням, коли садити картоплю навесні часто задумуються як досвідчені аграрії, так і ті, в кого є дача та власний город. Адже щороку погодні умови непередбачувані і важливо, щоб посадка не замерзла.

Універсальним правилом висадки є прогрів землі. Коли ґрунт буде прогрітий до 7°C, можна починати садити картоплю. Але перевіряти температуру ґрунту не обов’язково. Зазвичай, коли розпускаються листочки берези, земля готова до роботи. Часто цей період припадає на середину квітня — початок травня.

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Ранні сорти картоплі можна саджати в перших числах травня, якщо ж ти садитимеш більш пізні сорти, для цього підійде середина травня, початок червня.

Садити картоплю в березні не рекомендується, адже земля ще дуже холодна і картопля просто замерзне, не дасть врожаю.

Як посадити картоплю навесні

Спершу потрібно підготувати грядки та саму картоплю. Для посадки вибери сорт — ранній, середній чи пізній. Рання картопля дуже смачна, і їсти її потрібно відразу. А пізні та середньостиглі сорти підходять для довгого зберігання.

Найкращим способом вибору смачної картоплі є придбати кілька сортів та приготувати. Так тобі буде простіше визначитися з тим сортом, який ти хочеш виростити.

Щоб посадити картоплю, підготуй землю. Для цього вибери місцину, яка добре прогрівається сонцем, перекопай ґрунт, прибери бур’ян. На кожен квадратний метр бажано додати 8-10 кг компосту, перегною чи іншого добрива.

Картопля для висадки має бути пророслою. Викопай лунки глибиною 10 см та вклади картоплю паростками догори. Між кожною картоплиною має бути відстань 30 см, а між рядами — по 70 см. Закопуй лунки.

Поливати грядки після посадки не потрібно, адже картопля має вологу на перший час. Поливай картоплю раз на 7-10 днів, а коли зявляться бутони, полив має бути двічі на тиждень.

Як доглядати за посадженою картоплею

Через два тижні після висадки можна обробляти картоплю добривами. Для цього підходять гній чи аміачна селітра — 20 г на 10 л води. На кожен квадратний метр потрібно додавати по одному літру добрива.

Підгортати картоплю потрібно коли з-під землі з’являться паростки або ж самі картоплини. Підгортай землю на 2-3 см кожні два тижні. Щойно паростки досягнуть 20-26 см, підгортати землю потрібно до 18 см над рівнем грядки.

Якщо на картоплю будуть насідати колорадські жуки, капустянки або дротяники, потрібно буде обробити пагінці спеціальними препаратами.

Викопувати картоплю можна тоді, коли її листя засохне. Робити це слід у суху погоду. Встромляй вила на відстані 30 см від кущів, піднімай їх та діставай картоплю. Потім можна викопати рештки лопатою, щоб не залишилось плодів у землі.

Раніше ми розповідали, що можна садити в березні.

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