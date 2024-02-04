Замість вражень — нуль на балансі: як захистити себе під час подорожей та онлайн-бронювань

Коли люди подорожують, вони часто бронюють житло онлайн через різні сервіси. Але треба бути уважним, щоб не натрапити на шахраїв, адже злочинців у цій сфері багато.

У BBC розповіли історію однієї жінки, яка ледь не натрапила на гачок аферистів, а також дали поради, як захистити себе під час подорожей.

Лист з оплатою від сервісу

Один із найпопулярніших сервісів для бронювання житла — Booking.com. Тут на людей може чекати багато аферистів. Доцентка кафедри кібербезпеки Базельського університету Швейцарії Ізабель Вагнер розповіла, як шахраї хотіли забрати її гроші. Вона щойно забронювала житло, як раптом кіберзлочинець надіслав їй листа. В ньому йшлося, що треба підтвердити бронювання та перейти за посиланням.

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— Для захисту вашого бронювання система тимчасово виділяє кошти, які будуть вимагатися під час реєстрації. Будьте впевнені, що ці кошти будуть виключно буде використано для гарантії вашого бронювання, а оплата буде сплачена після вашого прибуття, — йшлося у повідомленні.

Подібний лист Ізабель отримувала від самого сайту Booking.com, але її насторожило те, що у листі не було назване її ім’я, а посилання не було пов’язане з Booking.com. Також вона побачила попередження від самого Booking.com після бронювання.

Зверніть увагу, що ми ніколи не надсилаємо вам запити на будь-які платежі з QR-кодом та/або посиланням, — йшлося в електронному листі, який насправді був з її готелю.

— Якщо ви отримуєте будь-яке повідомлення на ці теми, будь ласка, ігноруйте це повідомлення, зберігайте в таємниці свою особисту інформацію та зверніться до служби підтримки клієнтів Booking.com, — йшлося далі в повідомленні.

Ця історія може бути повчальною, ми теж не рекомендуємо переходити за різними підозрілими посиланнями від незнайомих людей чи компаній.

Як безпечно подорожувати

Якщо справа здається терміновою або ти відчуваєш тиск — це червоний прапорець

Шахраї змушують людину почуватися так, ніби вона має щось зробити якомога терміновіше, ризикуючи втратити, скажімо, своє бронювання.

— Шахраї намагаються зіграти на емоціях аби змусити швидко відреагувати. Ти навряд чи отримаєш повідомлення від готелю про те, що, якщо ти нічого не зробиш протягом наступних 30 або 60 хвилин, то втратиш бронювання, — розповідає дослідник з безпеки Олівер Дівен.

Знай, що майже все можна підробити

Фішингові електронні листи можуть взагалі не мати жодних підозрілих ознак. Одним зі свідчень оригінальності листа від готелю чи іншої установи може бути те, що до тебе звертаються на ім’я. Але слід пам’ятати, що сьогодні можна підробити все, що завгодно, зокрема вказівку імені об’єкта та навіть відправлення одержувача на вебсторінку, яка виглядає ідентично законній компанії.

Якщо тобі лист видається підозрілим, зателефонуй напряму до готелю чи напиши листа на пошту.

Ніколи не натискай на посилання та не завантажуй вкладення з електронного листа

— Якщо приходить електронний лист із проханням про гроші, ніколи не довіряй йому, — каже Ізабель Вагнер.

Якщо маєш сумніви, то зв’яжися безпосередньо з компанією

Якщо ти вважаєш, що тобі може знадобитися сплатити за броньований готель або послугу, зателефонуй туди напряму, але використовуй номер телефону з вебсайту компанії, а не з електронної пошти.

Уникай переходити за онлайн-оголошеннями

Коли ти щось шукаєш в інтернеті, наприклад готелі для відпочинку, згодом можеш побачити пов’язану з цим рекламу. Але деякі з оголошень можуть бути шахрайськими. Найпереконливіші можуть навіть направити на сайт, який виглядає як механізм бронювання, про який ти чув(-ла) раніше, але насправді є підробкою.

Завжди ще раз перевіряй легітимність будь-якої компанії, яка рекламується.

Використовуй лише авторитетні сайти бронювання

Це може здатися нерозумним, враховуючи, що шахраї націлилися на авторитетний сайт бронювання, як-от Booking.com. Але низка інших афер включає сторонні сайти, які обіцяють забронювати, скажімо, авіаквитки, але заберуть твої гроші й не нададуть квиток.

Шукай відгуки

Шахраї можуть розмістити фальшиву рекламу житла, якого не існує. Одним з аспектів, на який слід звернути увагу, є те, чи є у помешкання відгуки. Якщо це реклама компанії чи готелю, перевір, чи є вона на інших сайтах із відгуками, як-от TripAdvisor і Booking.com.

Ніколи не плати банківським переказом

Правила захисту прав споживачів зазвичай означають, що якщо ти використовуєш кредитну або дебетову картку, ти захищений(-а) від шахрайських транзакцій — іншими словами, є змога повернути свої гроші (хоча ціною часу та клопоту).

Але це часто не поширюється на банківські перекази чи платежі іншими методами, як-от криптовалюта чи подарункові картки.

Не втрачай пильність в дорозі

Легко розслабитися, коли прибув(-ла) до місця призначення або навіть уже в дорозі. Але треба бути уважним(-ою) до відкритих мереж Wi-Fi, це є звичним способом хакерів захопити особисті дані або встановити шкідливе програмне забезпечення на твоєму пристрої. Експерти кажуть, що якщо треба використовувати публічний Wi-Fi, переконайся, що це захищена мережа з технологією шифрування, і подумай про використання VPN.

Подумай про те, щоб скористатися турагентом

Найми людину, яка зробить за тебе бронювання. Попри те, що туристичні агентства можуть здаватися застарілими, ця індустрія розвивається, зокрема через туристів, які хочуть додаткового захисту.

Бути обережним в мережі дуже важливо, адже шахраї можуть отримати доступ до твоїх персональних даних. Раніше ми розповідали, як захистити персональні дані в інтернеті.

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