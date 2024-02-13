Вища освіта у Чехії: що треба знати про вступ та які особливості для українців

Багато українців вибирають навчання за кордоном. Сотні українських абітурієнтів обирають для вступу чеські університети. У них можна проходити навчання як чеською, так і англійською мовами.

Але чеські університети мають свої особливості вступу. На 24 каналі розповіли про вищу освіту в Чехії для українців та що треба зробити, що вступити до вищого навчального закладу.

Вища освіта в Чехії для українців: особливості вступу

У Чехії є приватні та державні вищі навчальні заклади. У приватних університетах навчання може вестися англійською мовою. Щоб навчатися за англомовною програмою, треба наявність сертифіката про вільне володіння іноземною мовою.

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У державних ВНЗ програми викладаються чеською мовою. Якщо український абітурієнт хоче здобути безкоштовну освіту, то треба вивчити чеську та скласти спеціальний мовний іспит, лише після цього почнеться процес розгляду документів вступника.

Варто зазначити, що в Чехії діти навчаються у школі 13 років, том українці мають додатковий рік на вивчення мови.

Є ще один варіант — закінчити чеську старшу школу, її випускники отримують національний диплом Maturita. Цей диплом засвідчує мовну компетентність абітурієнта, шанс зарахування на безплатну програму суттєво зростає.

У чеських вищих навчальних закладах є три форми навчання: очна, заочна та комбінована. Університетські освітні програми надають можливість студентам самостійно обирати курси для відвідування та розподіляти академічне навантаження.

Як підготуватися до вступу до чеського ВНЗ

Абітурієнти мають готуватися до вступу до чеського навчального закладу заздалегідь, адже деякі приймають заявку ще взимку. Утім, інформація про вступ та подачу документів залежить від самого закладу, тому треба шукати інформацію на їхніх сайтах.

Як подати заявку

Заявка на вступ на творчі спеціальності подається до кінця листопада, на технічні — до кінця лютого. Однак, є винятки, тому треба додатково перевіряти інформацію.

Щоб зареєструватися на вступні іспити, необхідно пройти кілька кроків.

Подати онлайн-заявку. Університети використовують систему електронних форм. Це дозволяє студентам відстежувати статус своєї заявки впродовж усього вступного процесу. Заповнити анкету та вказати: ім’я, адресу, номер соціального страхування, назву університету, факультет і напрям навчання, дані про навчання в середній школі. Деякі університети просять видрукувати анкету, підписати її та надіслати поштою до факультету. Сплатити адміністративний збір. Вартість кожної заявки становить від 400 до 600 чеських крон (орієнтовно, від 950 до 1300 грн). Щоб її зарахували, треба оплатити визначену суму не пізніше визначеного кінцевого терміну.

Коли всі ці процеси зроблені, університет повідомляє про подальші кроки через систему онлайн-реєстрації, листом або електронною поштою.

Нострифікація атестата

Українцям обов’язково потрібно нострифікувати атестат. Певна кількість чеських університетів може це зробити самостійно, але переважно вступники звертаються за зовнішньою нострифікацією, яку проводить Міністерство освіти. У Празі цим займається магістрат.

Щоб нострифікувати атестат, необхідно:

легалізувати атестат в Міністерстві юстиції чи поставити апостиль в Міністерстві освіти;

перекласти його на чеську мову;

нотаріально завірити у державного нотаріуса.

Заявку на нострифікацію розглядають 60 днів. Після цього магістрат визначає, які предмети потрібно здати, щоб підтвердити своє навчання в Україні. Тести визначають на основі загальної кількості годин навчання.

Наприклад, якщо в Чехії на вивчення математики закладено умовно 500 годин, а в Україні 400, – абітурієнтам призначать екзамен з цього предмету.

Найчастіше вступники з України складають тести із трьох дисциплін.

Якщо іспити не складено, атестат не нострифікують, і усе доведеться проходити наново. Без цієї важливої деталі на навчання не візьмуть.

Документи для вступу у чеський університет

Абітурієнтам необхідно підготувати такі документи:

заява про вступ до ВНЗ, написана особисто абітурієнтом;

атестат + доповнення (оригінал) про закінчення 11 класу;

документ про нострифікацію атестата;

закордонний паспорт;

медична довідка форма № 086/о;

фотографії формату 3х4.

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