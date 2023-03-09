Як доглядати за бегонією в домашніх умовах і що для цього потрібно

Існує безліч сортів рослини бегонії. Ними можна прикрашати сади та підвіконня. Цей вазон досить невибагливий і чудово приживається в кімнатних умовах.
Як доглядати за бегонією і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
За словами флористки Марії Шевчук-Волинець, за різними сортами бегонії доглядати не так складно, як здається. Тобі потрібно дотримуватись таких правил:
За словами експерта, розмножувати бегонію можна і живцями. Ось як правильно це робити:
Навесні та влітку починають квітнути рослини-алергени, які можуть стати справжнім нічним жахіттям для деяких людей. Читай більше про симптоми та лікування сезонної алергії.