Як доглядати за бегонією в домашніх умовах і що для цього потрібно

Існує безліч сортів рослини бегонії. Ними можна прикрашати сади та підвіконня. Цей вазон досить невибагливий і чудово приживається в кімнатних умовах.

Як доглядати за бегонією і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як доглядати за бегонією в домашніх умовах

За словами флористки Марії Шевчук-Волинець, за різними сортами бегонії доглядати не так складно, як здається. Тобі потрібно дотримуватись таких правил:

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Світло може бути яскравим або розсіяним, також квітка може переносити напівтінь. Температура стабільна — тепло. Повітря має бути свіжим, можна робити провітрювання. Але слід уникати протягів і не виносити влітку надвір.⁣⁣ Ґрунт потрібно підтримувати пухким. Полив — регулярний, після просихання 1-2 см верхнього шару ґрунту. Повністю земля просихати не повинна. Влітку поливають через 1-2 дні (у сильну спеку кожен день, але по краплі), взимку трохи рідше, раз на 3-4 дні. Обприскування та миття листя категорично заборонено, адже вода залишає на листі плями.⁣⁣ Вологість повітря не така важлива, адже бегонія — не вимоглива, погано переносить тільки дуже сухе повітря в опалювальний період. У такому випадку поруч можна поставити зволожувач, але не спрямовувати його на листя. ⁣⁣ Добрива для бегоній можна брати універсальні, достатньо одного підживлення стандартної концентрації щомісяця під час активного зростання (весна-літо). Пересаджувати бегонію треба тоді, коли старий горщик стане явно замалим. Робити це потрібно методом перевалки. Не забувай про дренаж.⁣⁣ Важливо знати, що квітка дуже швидко росте й потребує обрізки та опори, без якої починає завалюватися.

Як правильно розмножувати бегонію

За словами експерта, розмножувати бегонію можна і живцями. Ось як правильно це робити:

Розмноження потрібно проводити у воді. Це — один із найпростіших і найневибагливіших способів. Коріння повинні з’явитися приблизно через 1-2 тижні. А в ґрунті їм може знадобитися всі 3-4. Бери верхівкову частину, відрізаючи живець висотою 7-10см. Обов’язкова наявність хоча б 2-3 міжвузлів. Залишай тільки 4-5 листочків, решту видали. Постав у воду і чекай на появу перших паростків.

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