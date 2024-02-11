Шоу-біз

Відчують, що вони не самі. Психолог поділився добіркою мультфільмів для підлітків

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 11 Лютого 2024, 18:30
Мультфільми для підлітків — корисна добірка від психолога
Фото: IMDb

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