Відчують, що вони не самі. Психолог поділився добіркою мультфільмів для підлітків

Підліткам може складно даватися їхнє дорослішання, зміна світогляду, оточення та виникнення нових проблем, на які не вмієш реагувати. Водночас мультфільми є чудовим способом побачити себе в інших героях та навчитися корисного. Психолог зібрав мультфільми для підлітків, які не будуть зайвими.

Мультфільми для підлітків — корисна добірка від психолога

Аби підлітки могли бачити, що вони не самі, що люди стикаються з різними проблемами в житті, що всюди можна знайти вихід, як навчитися правильно реагувати та ставитися до викликів — можна порадити їм правильні мультфільми.

Там герої стикатимуться з життєвими ситуаціями та шукатимуть вихід, а підлітки бачитимуть позитивний приклад. Психолог Єлісей-Ілія Касторних для видання WoMo зібрав добірку мультфільмів, які допоможуть підліткам легше сприймати себе та оточення.

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Батькам такі мультфільми також будуть корисними. Попри те, що підлітковий вік — час змін, інтерес до мультиків у цьому віці зберігається. Ця добірка допоможе підліткам не тільки приємно провести час, а й подумати над важливими питаннями та відшукати власні відповіді.

Мандрівний замок Хаула

Історія Хаяо Міядзакі розповість про жахи війни, кохання, яке є взаємодією і не знає віку чи зовнішності. Цей мультфільм має посил, що щирість та справжність кожного з нас здатні змінити цей світ. Мультфільм був номінований на Оскар, світова прем’єра відбулася у 2004 році.

Незрівнянний містер Фокс

За сюжетом, фермери втомилися від нападів хитрого лиса, вони розлючені та готуються позбутися його та родини лиса. Мультфільм навчить чутливості та поваги до почуттів оточення.

Зі схилів Кокуріко

У мультфільмі ми спостерігаємо за підлітковою першою закоханістю. У центрі сюжету дівчина Ума, батько якої помер на війні, а мати — за кордоном. На тлі наростання проблем у житті Уми, з’являються і перші серйозні почуття.

Діти дощу

Французький мультфільм, який розповідає про війну різних рас людей — з води і вогню. Психолог називає це переосмисленням Ромео і Джульєтти. Але така інтерпретація радше про пошук виходу, а не руйнування.

Острів собак

Цей мультфільм буде корисним для підлітків, адже вчить їх дружбі та турботі. Розповідає про силу духу, захист своїх цінностей. Події відбуваються в майбутньому, в Японії. А в центрі сюжету хлопчик Атарі Кобаяші та його песик Спотс.

Німона

Анімація, що правильним способом показує підліткам персонажів ЛГБТК+, каже психолог. Це чудовий спосіб привчати дітей до нормальності різноманіття нашого соціуму. Мультфільм показує футуристичний середньовічний світ, а герої розуміють, що вони зовсім не такі, якими їх вважають інші.

Раніше ми розповідали, як створюються українські мультики.

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