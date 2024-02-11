Відчують, що вони не самі. Психолог поділився добіркою мультфільмів для підлітків

Підліткам може складно даватися їхнє дорослішання, зміна світогляду, оточення та виникнення нових проблем, на які не вмієш реагувати. Водночас мультфільми є чудовим способом побачити себе в інших героях та навчитися корисного. Психолог зібрав мультфільми для підлітків, які не будуть зайвими.
Аби підлітки могли бачити, що вони не самі, що люди стикаються з різними проблемами в житті, що всюди можна знайти вихід, як навчитися правильно реагувати та ставитися до викликів — можна порадити їм правильні мультфільми.
Там герої стикатимуться з життєвими ситуаціями та шукатимуть вихід, а підлітки бачитимуть позитивний приклад. Психолог Єлісей-Ілія Касторних для видання WoMo зібрав добірку мультфільмів, які допоможуть підліткам легше сприймати себе та оточення.
Батькам такі мультфільми також будуть корисними. Попри те, що підлітковий вік — час змін, інтерес до мультиків у цьому віці зберігається. Ця добірка допоможе підліткам не тільки приємно провести час, а й подумати над важливими питаннями та відшукати власні відповіді.
Історія Хаяо Міядзакі розповість про жахи війни, кохання, яке є взаємодією і не знає віку чи зовнішності. Цей мультфільм має посил, що щирість та справжність кожного з нас здатні змінити цей світ. Мультфільм був номінований на Оскар, світова прем’єра відбулася у 2004 році.
За сюжетом, фермери втомилися від нападів хитрого лиса, вони розлючені та готуються позбутися його та родини лиса. Мультфільм навчить чутливості та поваги до почуттів оточення.
У мультфільмі ми спостерігаємо за підлітковою першою закоханістю. У центрі сюжету дівчина Ума, батько якої помер на війні, а мати — за кордоном. На тлі наростання проблем у житті Уми, з’являються і перші серйозні почуття.
Французький мультфільм, який розповідає про війну різних рас людей — з води і вогню. Психолог називає це переосмисленням Ромео і Джульєтти. Але така інтерпретація радше про пошук виходу, а не руйнування.
Цей мультфільм буде корисним для підлітків, адже вчить їх дружбі та турботі. Розповідає про силу духу, захист своїх цінностей. Події відбуваються в майбутньому, в Японії. А в центрі сюжету хлопчик Атарі Кобаяші та його песик Спотс.
Анімація, що правильним способом показує підліткам персонажів ЛГБТК+, каже психолог. Це чудовий спосіб привчати дітей до нормальності різноманіття нашого соціуму. Мультфільм показує футуристичний середньовічний світ, а герої розуміють, що вони зовсім не такі, якими їх вважають інші.
Раніше ми розповідали, як створюються українські мультики.
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