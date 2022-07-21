Здоров'я та краса

Не плутай з мігренню! Головний біль напруги — що це таке та чому виникає?

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 21 Липня 2022, 16:00
Головний біль напруги — як розпізнати та лікувати
Фото: Pexels

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