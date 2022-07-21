Не плутай з мігренню! Головний біль напруги — що це таке та чому виникає?

Якщо у тебе часто болить голова, це не обов’язково мігрень, як може здаватись. Сьогодні ми розповімо, що таке головний біль напруги, який він буває та як його лікувати.

Що таке головний біль напруги

Головний біль напруги — найбільш поширена форма головного болю. Він властивий для трьох чвертей населення планети.

Протягом історії як тільки його не називали: головний біль скорочення м’язів, міогенний, звичайний, есенціальний, ідіопатичний, психогенний тощо. Цих назв може бути безліч, але всі вони означають одне.

Причину головного болю завжди знаходили у психологічному та емоційному середовищі. Чи справді лише тут потрібно шукати?

Види головного болю напруги

Болі характеризуються хронічністю чи епізодичністю. Відповідно до цього вони бувають:

Рідкі епізодичні (один раз на місяць). Часті епізодичні (2-14 разів на місяць). Хронічні (понад 15 разів на місяць).

Такі напади болю можуть тривати від 30 хвилин до кількох днів. Дехто відчуває головний біль постійно, впродовж кількох років.

Як відрізнити мігрень від головного болю

Головний біль напруги найчастіше буває порівняно легким. Його характер тиснучий та двосторонній. Хоча буває так, що болить з одного боку і біль пульсує. Зазвичай біль напруги нічим не супроводжується.

Такий біль рідко може провокувати нудоту, болі в шиї та трапецієподібних м’язах. Він стає менш інтенсивним, якщо вийти на свіже повітря або зайнятись легкими вправами.

Причини головного болю

Основною причиною будь-якого головного болю є надмірне навантаження на психіку та стрес. В сьогоднішніх умовах це цілком реально. Окрім цього, викликати біль можуть:

Сидячий спосіб життя. Відсутність балансу роботи та відпочинку. Хронічний дефіцит сну. Відсутність фізичного навантаження. Зловживання алкоголем та курінням. Голод та інші чинники.

Головний біль також може бути сигналом депресії чи тривоги. Раніше ми розповідали, як зрозуміти, чи є у тебе депресія.

Як лікувати головний біль

Ти можеш обрати медикаментозне чи безмедикаментозне лікування, а можеш поєднувати.

До безмедикаментозного відноситься:

Нормалізація балансу праці та відпочинку.

Регулярний та здоровий сон.

Регулярні фізичні навантаження.

Відмова від чинників, що провокують стрес.

Заняття з психотерапевтом.

Хобі, яке приносить задоволення.

Медикаментозне лікування головного болю:

Редакція Вікна-новини категорично не радить займатися самолікуванням. Перед тим як приймати пігулки краще порадитися зі своїм лікарем.

Але знеболювальними препаратами ти можеш скористатись. Лікар-невролог Давид Щербина пропонує таке:

Для зняття нападів болю — препарати групи НПЗП — цитрамон, аспірин, ібупрофен 400, спазмалгон, диклофенак тощо.

При хронічних болях найкраще розглянути з лікарем профілактичне лікування, тобто прийом пігулок наперед, на постійній основі, щоб знизити частоту нападів болю.

Зазвичай для профілактики хронічного болю використовують неселективні або трициклічні антидепресанти, які мають знеболювальний ефект та борються з тривогою. Тривалість такого лікування становить від шести місяців.

Раніше ми розповідали, як безпечно припинити пити антидепресанти.

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