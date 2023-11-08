Хурма при грудному вигодовуванні: користь чи шкода для мами та дитини

Хурма — джерело вітамінів, мінералів та інших корисних для організму людини речовин. Цей екзотичний фрукт дозріває в жовтні.
У багатьох мам, що годують малюків грудним молоком, виникає питання, чи можуть вони їсти хурму, чи не зашкодить це дитині.
У нашому матеріалі ми даємо відповіді на питання, чи дозволена хурма при грудному вигодовуванні, чим корисний цей фрукт і чому може зашкодити.
Хурму називають і зимовою вишнею, і китайським персиком, і сливою богів, і серцевим яблуком, а з латинської хурма перекладається як “їжа богів”. Користь її — незаперечна.
У складі хурми є:
Хурма — користь:
Педіатри стверджують, що в період лактації молоді матусі можуть їсти все, тільки в міру. Хурма при годуванні груддю не є винятком, оскільки в натуральному складі містить масу корисних для організму матері та дитини вітамінів і мікроелементів.
Вводити в раціон такий продукт як хурма найкраще в період повного становлення мікрофлори кишківника немовляти. Найкращий час — після шести місяців. Їсти мамі хурму потрібно невеличкими порціями не більше, ніж один раз на добу, та уважно спостерігати за реакцією малюка.
До складу хурми входить бета-каротин, який є сильною алергічною речовиною. Тому часто у малюків, які перебувають на грудному вигодовуванні, можуть розвиватися такі алергічні захворювання як:
Також у складі цих плодів є таніни в досить великій кількості. Ці речовини довго переробляються ще недосконалою системою травлення новонароджених, що може призводити до розвитку діареї або закрепів, викликати почуття нудоти або блювання, збільшувати кількість газів і провокувати кольки у немовлят віком до одного місяця.
У складі хурми виявлено велику кількість цукру, тому її з обережністю слід вживати діабетикам 1 і 2 типу.
Вибір тропічного плоду — важлива відповідальність. М’якуш повинен бути насичено помаранчевого кольору, а шкірка — майже коричнева. Це ознаки стиглого фрукта, який може споживати мама при лактації. Крім того, важливо правильно вибрати сорт хурми.
Корисні сорти хурми для мам, що годують грудьми:
Хурма вважається одним з тих фруктів, які не входять в список продуктів, рекомендованих для дітей віком до одного року, тому що цей фрукт може викликати у дитини проблеми з травним трактом.
А в їжу вводити хурму дитині краще після трирічного віку, якщо у малюка немає проблем зі шлунково-кишковим трактом. Якщо такі проблеми є, то раніше п’яти років краще не вводити в раціон цей фрукт.
Якщо ти хочеш більше дізнатися про користь хурми, читай наш матеріал, чому хурму називають їжею богів.
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