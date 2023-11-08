Хурма при грудному вигодовуванні: користь чи шкода для мами та дитини

Хурма — джерело вітамінів, мінералів та інших корисних для організму людини речовин. Цей екзотичний фрукт дозріває в жовтні.

У багатьох мам, що годують малюків грудним молоком, виникає питання, чи можуть вони їсти хурму, чи не зашкодить це дитині.

У нашому матеріалі ми даємо відповіді на питання, чи дозволена хурма при грудному вигодовуванні, чим корисний цей фрукт і чому може зашкодити.

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Чим корисна хурма

Хурму називають і зимовою вишнею, і китайським персиком, і сливою богів, і серцевим яблуком, а з латинської хурма перекладається як “їжа богів”. Користь її — незаперечна.

У складі хурми є:

вітаміни РР, А, групи В, аскорбінова кислота;

білки та вуглеводи;

сахариди;

пектин;

клітковина;

калій;

кальцій;

магній;

натрій;

фосфор;

залізо.

Хурма — користь:

виводить шкідливі й токсичні речовини зі стравоходу і печінки;

знижує утворення каменів у нирках, має легкий сечогінний ефект, очищує нирки від шкідливих речовин;

допомагає оновленню всього організму, покращує стан шкірних покривів, нігтів і волосся;

сприяє зміцненню імунної системи;

перешкоджає розвитку недокрів’я;

сприяє нормалізації роботи кишківника;

допомагає нормалізувати роботу щитоподібної залози;

немовлятам допомагає зміцнити кістки скелета, перешкоджає виникненню рахіту.

Чи можна хурму при грудному вигодовуванні

Педіатри стверджують, що в період лактації молоді матусі можуть їсти все, тільки в міру. Хурма при годуванні груддю не є винятком, оскільки в натуральному складі містить масу корисних для організму матері та дитини вітамінів і мікроелементів.

Вводити в раціон такий продукт як хурма найкраще в період повного становлення мікрофлори кишківника немовляти. Найкращий час — після шести місяців. Їсти мамі хурму потрібно невеличкими порціями не більше, ніж один раз на добу, та уважно спостерігати за реакцією малюка.

Небезпека вживання хурми при грудному вигодовуванні

До складу хурми входить бета-каротин, який є сильною алергічною речовиною. Тому часто у малюків, які перебувають на грудному вигодовуванні, можуть розвиватися такі алергічні захворювання як:

алергічний нежить;

дерматити;

подразнення або висипання на шкірі.

Також у складі цих плодів є таніни в досить великій кількості. Ці речовини довго переробляються ще недосконалою системою травлення новонароджених, що може призводити до розвитку діареї або закрепів, викликати почуття нудоти або блювання, збільшувати кількість газів і провокувати кольки у немовлят віком до одного місяця.

У складі хурми виявлено велику кількість цукру, тому її з обережністю слід вживати діабетикам 1 і 2 типу.

Які сорти хурми можна при лактації

Вибір тропічного плоду — важлива відповідальність. М’якуш повинен бути насичено помаранчевого кольору, а шкірка — майже коричнева. Це ознаки стиглого фрукта, який може споживати мама при лактації. Крім того, важливо правильно вибрати сорт хурми.

Корисні сорти хурми для мам, що годують грудьми:

Найкращою для вживання під час лактації вважається хурма Шарон . Цей сорт є плодом селекційних робіт при схрещуванні хурми з яблуками. Тому в його плодах практично відсутні таніни, значить, у немовлят не буде проблем зі шлунком і кишківником.

. Цей сорт є плодом селекційних робіт при схрещуванні хурми з яблуками. Тому в його плодах практично відсутні таніни, значить, у немовлят не буде проблем зі шлунком і кишківником. Китайська хурма містить менше цукру і танінів, ніж більшість інших сортів. Тому її також рекомендують включати в раціон мамам, які годують груддю.

хурма містить менше цукру і танінів, ніж більшість інших сортів. Тому її також рекомендують включати в раціон мамам, які годують груддю. Корольок. Найкраще вживати в їжу шоколадний Корольок — пектини, що входять в його склад, стимулюють роботу кишківника мами та немовляти.

Хурма як прикорм для малюка

Хурма вважається одним з тих фруктів, які не входять в список продуктів, рекомендованих для дітей віком до одного року, тому що цей фрукт може викликати у дитини проблеми з травним трактом.

А в їжу вводити хурму дитині краще після трирічного віку, якщо у малюка немає проблем зі шлунково-кишковим трактом. Якщо такі проблеми є, то раніше п’яти років краще не вводити в раціон цей фрукт.

Якщо ти хочеш більше дізнатися про користь хурми, читай наш матеріал, чому хурму називають їжею богів.

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