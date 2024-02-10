Силу TikTok важко переоцінити. Попри суперечливу політику конфіденційності та теперішній скандал навколо вилучення музики відомих виконавців, соціальна мережа впливає на формування трендів та стилю у його користувачів.

Останнім модним трендом став популярний у західному світі образ дружини мафіозі — mob wife. Як скласти капсулу з одягу у такому стилі та що запустило тренд — розповіли у NYT.

Образ mob wife: чому став популярним

Не секрет, що сучасна молодь тяжіє до романтизації періоду, який вони не застали. Так, наприклад, можна було романтизувати війну, зняту у фільмі, який розповідає про доблесть військових, вірність батьківщині або кохання. Однак коли війна у повній силі розгорнулася на території України, романтизація зникла.

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Водночас іменитий режисер та батько відомої Софії Копполи, Френсіс Форд Коппола, у своєму Instagram опублікував допис із міркуваннями про повернення в тренди стилю дружини мафіозі.

Тож, ймовірно, увага до стилю відомої людини зробила ще більший ажіотаж.

Як повторити стиль mob wife

Стиль mob wife характерний використанням хутра, шкіри, масивних золотих прикрас. Часто також можна побачити поєднання із леопардовим принтом та підведеними чорним олівцем очима.

У соціальних мережах вірусяться відео, де до основних атрибутів mob wife додають також червоні нігті, яскраву помаду, обʼємні зачіски та великі протисонцеві окуляри — неначе захист від набридливих запитань та уваги.

Також дівчата роблять характерний макіяж: це може бути смокі айс чи металік.

Найчастіше користувачі надихаються з образів відомих героїнь чи реальних жінок, що мали статус дружини мафіозі.

Це, наприклад, персонажки Кармела Сопрано та Адріана Ла Серва із Клану Сопрано.

Дружина мафіозі? TikTok запустив новий модний тренд — як скласти образ mob wife / 5 Фотографій

Водночас стиль mob wife дещо подібний до іншого популярного тренду — Old money. Що це за стиль та як його повторити, ми розповідали в іншому матеріалі.

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