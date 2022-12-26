Не соромся йти до лікаря: причини і лікування нетримання сечі

Нетримання сечі в жінок — доволі поширена проблема, якої не варто соромитися. З нею стикаються після пологів, невдалого хірургічного втручання, під час гормональних коливань тощо. У матеріалі ми розповідаємо про причини нетримання сечі, методи діагностики й лікування.
Нетримання сечі у жінок — мимовільне виділення сечі в будь-який час без можливості контролювати це.
Ця проблема інколи змушує жінок соромитися власного тіла, обмежує можливість обговорити проблему і вилікувати її. Фоном хвороби часто стає психічна неврівноваженість, стрес, страх вийти з дому.
Нетримання буває двох видів: патологічне і непатологічне. Тому важливо звернутися до спеціаліста, щоб вчасно класифікувати тип захворювання та уникнути можливих негативних наслідків.
Нетримання сечі в медичній практиці частіше спостерігається в жінок, аніж у чоловіків. Це зумовлено низкою причин:
Часто буває так, що причини поєднуються: стрес із травмами тазових органів або клімакс і стрес. Якщо в тебе нетримання сталося лише раз — це не привід хвилюватися. Адже таке буває під час інфекційних захворювань, внаслідок алкогольного сп’яніння чи прийому ліків.
Щоб діагностувати й почати лікування нетримання сечі, необхідно спершу відвідати лікаря-спеціаліста. Не соромся розповідати про все, що непокоїть, адже так тобі зможуть ефективно допомогти.
Лікар проведе первинний огляд та дасть направлення на аналізи. В процесі збору даних тебе можуть запитати про інтенсивність нетримання, його частоту, інформацію про ліки, які ти приймав(-ла).
Одним із можливих варіантів діагностики є тазовий і ректальний огляд. Також часто вдаються до УЗД і уретроцистоскопії.
Лікування нетримання сечі буває медикаментозним і немедикаментозним. Оптимальний варіант найчастіше визначає лікар. До немедикаментозного лікування й профілактики відносять вправи Кегеля, тренування поведінки сечовипускання, зниження ваги (за потреби). Також методом лікування є лазерне втручання.
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