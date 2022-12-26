Не соромся йти до лікаря: причини і лікування нетримання сечі

Нетримання сечі в жінок — доволі поширена проблема, якої не варто соромитися. З нею стикаються після пологів, невдалого хірургічного втручання, під час гормональних коливань тощо. У матеріалі ми розповідаємо про причини нетримання сечі, методи діагностики й лікування.

Нетримання сечі у жінок: причини

Нетримання сечі у жінок — мимовільне виділення сечі в будь-який час без можливості контролювати це.

Ця проблема інколи змушує жінок соромитися власного тіла, обмежує можливість обговорити проблему і вилікувати її. Фоном хвороби часто стає психічна неврівноваженість, стрес, страх вийти з дому.

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Нетримання буває двох видів: патологічне і непатологічне. Тому важливо звернутися до спеціаліста, щоб вчасно класифікувати тип захворювання та уникнути можливих негативних наслідків.

Нетримання сечі в медичній практиці частіше спостерігається в жінок, аніж у чоловіків. Це зумовлено низкою причин:

Стрес. Клімакс або гормональні коливання. Втрата естрогену, зношення м’язів. Травми тазових органів (травматичні пологи). Порушення функцій органів тканин видільної системи (інфекції). Сечовий міхур не витримує кількість рідини.

Часто буває так, що причини поєднуються: стрес із травмами тазових органів або клімакс і стрес. Якщо в тебе нетримання сталося лише раз — це не привід хвилюватися. Адже таке буває під час інфекційних захворювань, внаслідок алкогольного сп’яніння чи прийому ліків.

Нетримання сечі: діагностика та лікування

Щоб діагностувати й почати лікування нетримання сечі, необхідно спершу відвідати лікаря-спеціаліста. Не соромся розповідати про все, що непокоїть, адже так тобі зможуть ефективно допомогти.

Лікар проведе первинний огляд та дасть ​​направлення на аналізи. В процесі збору даних тебе можуть запитати про інтенсивність нетримання, його частоту, інформацію про ліки, які ти приймав(-ла).

Одним із можливих варіантів діагностики є тазовий і ректальний огляд. Також часто вдаються до УЗД і уретроцистоскопії.

Лікування нетримання сечі буває медикаментозним і немедикаментозним. Оптимальний варіант найчастіше визначає лікар. До немедикаментозного лікування й профілактики відносять вправи Кегеля, тренування поведінки сечовипускання, зниження ваги (за потреби). Також методом лікування є лазерне втручання.

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