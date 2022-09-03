Отруєння грибами: як його розпізнати та надати першу допомогу

Якщо в лісі ти сумніваєшся, чи цей гриб їстівний — краще не брати його до кошика. Адже це може загрожувати твоєму або життю близьких. Тримай поради, як надати першу допомогу під час отруєння грибами.

Симптоми отруєння грибами

Всеукраїнська спілка парамедиків зазначає, що до симптомів харчового отруєння грибами належать:

Нудота та блювання.

Біль у животі, діарея.

Слабкість.

Запаморочення, втрата свідомості та головний біль.

Галюцинації та судоми.

Температура, пітливість.

Тремор, тахікардія, помутніння в очах.

Симптоми можуть проявлятися від 30 хвилин до кількох діб після вживання грибів. Інтоксикація лісовими грибами залежить від виду, віку та способу приготування.

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Перша допомога при отруєнні грибами

Якщо ти спостерігаєш у себе чи рідних щось із цих симптомів, потрібно негайно надати першу допомогу:

Зроби промивання шлунку кип’яченою водою. Хворий має вживати багато води невеликими порціями. Виклич швидку допомогу для подальшого лікування.

Як не отруїтися грибами

Якщо ти не можеш відмовитися від грибів, навчись їх правильно обирати та готувати. Ці поради стануть тобі в пригоді:

Надай перевагу грибам із супермаркетів. На етикетці має бути чітко зазначено дату збору, назву та місце вирощування.

Не купуй гриби на ринках або з рук.

Збирай лише добре знайомі види — занадто молоді чи старі краще також не брати.

Збирати гриби біля виробництв та в брудних місцевостях також не варто, вони всмоктують у себе токсини.

Гриби правильно збирати після дощу, бо в посушливу погоду токсини з них не виходять.

Зібрані гриби необхідно тричі проварити у солоній воді.

В жодному разі не їж сирі гриби.

Раніше ми розповідали про список отруйних грибів України. Читай, щоб не переплутати.

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