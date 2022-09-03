Отруєння грибами: як його розпізнати та надати першу допомогу

Якщо в лісі ти сумніваєшся, чи цей гриб їстівний — краще не брати його до кошика. Адже це може загрожувати твоєму або життю близьких. Тримай поради, як надати першу допомогу під час отруєння грибами.
Всеукраїнська спілка парамедиків зазначає, що до симптомів харчового отруєння грибами належать:
Симптоми можуть проявлятися від 30 хвилин до кількох діб після вживання грибів. Інтоксикація лісовими грибами залежить від виду, віку та способу приготування.
Якщо ти спостерігаєш у себе чи рідних щось із цих симптомів, потрібно негайно надати першу допомогу:
Якщо ти не можеш відмовитися від грибів, навчись їх правильно обирати та готувати. Ці поради стануть тобі в пригоді:
Раніше ми розповідали про список отруйних грибів України. Читай, щоб не переплутати.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!