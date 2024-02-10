Що варто знати про грип людині старшій 60 років?

На відміну від COVID-19, грип з нами вже давно. Однак тривіальність цієї хвороби не зробила її менш небезпечною – особливо для групи ризику тяжкого перебігу, до якої передусім належать люди літнього віку. Як відомо, попереджений – значить озброєний. Але що ми власне знаємо про вірус грипу?

Існує 4 типи, але небезпечні не всі

Передусім слід сказати, що йдеться не про один збудник інфекції, а про цілий комплекс вірусів. Їх розділяють на чотири типи – A, B, C і D. Сезонні епідемії спричиняють лише віруси грипу A і B.

Віруси грипу А поділяють на підтипи відповідно до комбінацій білків на поверхні збудника. Сьогодні серед людей поширені віруси грипу підтипів A(H1N1) та A(H3N2). Віруси грипу типу А були причиною всіх відомих в історії пандемій грипу.

поділяють на підтипи відповідно до комбінацій білків на поверхні збудника. Сьогодні серед людей поширені віруси грипу підтипів A(H1N1) та A(H3N2). Віруси грипу типу А були причиною всіх відомих в історії пандемій грипу. Віруси грипу В розділяють на лінії: лінію B/Yamagata та лінію B/Victoria. Згідно з деякими дослідженнями, віруси грипу лінії B/Yamagata могли зникнути під час пандемії COVID-19.

Віруси грипу С зазвичай призводять до легких інфекцій, тому їх не вважають небезпечними для громадського здоров’я.

На хвороби, спричинені вірусами грипу D нездужає переважно велика рогата худоба. На сьогодні вчені не мають даних, про те, що ці віруси можуть інфікувати людей.

В групі ризику – люди літнього віку

Симптоми хвороби зазвичай з’являються через два дні після зараженням вірусом. З-поміж найбільш поширених: раптове підвищення температури, кашель (зазвичай сухий і триває понад два тижні), головний біль, біль у м’язах і суглобах, втома, біль в горлі, нежить. У більшості людей протягом тижня температура знижується, а основні симптоми зникають. Водночас в частини пацієнтів грип може призводити до розвитку важких патологій і навіть смерті. Передусім йдеться про групи ризику.

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Основною групою ризику тяжкого перебігу грипу є люди старші 60 років. Саме на цю категорію пацієнтів припадає найбільша кількість госпіталізацій. Також дослідження демонструють, що у промислово розвинених країнах (до яких належить також і Україна) більшість випадків смерті, пов’язаних з грипом, реєструють саме серед людей літнього віку.

Медики стверджують, що пацієнти цієї вікової категорії більш схильні до розвитку таких ускладнень як пневмонія.

Ризик ускладнень особливо зростає, якщо особа літнього віку має також хронічні захворювання, наприклад бронхіальну астму, цукровий діабет, серцево-судинні недуги, метаболічний синдром, неврологічні патології, онкологію, хвороби печінки та крові тощо.

Також вразливими є особи з імуносупресивними станами внаслідок ВІЛ/СНІДу, хіміотерапії або лікування стероїдами.

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Найкращий захист – щеплення

Найефективнішим на сьогодні способом профілактики грипу є вакцинація. Її рекомендують робити щорічно всім, а особливо – людям з груп ризику. Найкраще зробити її до початку зростання рівня захворюваності, наприклад у жовтні-листопаді, коли епідсезон лише розпочинається. Але навіть якщо цього року ви ще не встигли, рекомендований для імунізації період триває до травня включно.

До складу вакцин входять 3-4 штами вірусу (трьох- або чотирьохвалентні препарати), які, згідно з прогнозом вчених, мають циркулювати у цьому сезоні. Сьогодні в Україні є дві вакцини:

Ваксігрип Тетра (виробник — Санофі Пастер, Франція, чотирьохвалентна);

Джісі Флю Квадривалент (ДжіСі Біофарма Корп., Південна Корея, чотирьохвалентна).

Якість вакцин, дозволених для використання в країні, перевіряють Держлікслужба України та Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру.

Нагадаємо, вакцини проти грипу можна купити в аптечній мережі. Нагадаємо також, що нещодавно до України привезли 12 тис. доз безкоштовної вакцини для осіб з груп ризику, зокрема для людей літнього віку.

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