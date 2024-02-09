Лікування синдрому подразненого кишківника в польових умовах — прості поради, як допомогти собі

Нести службу своєму народу — ніколи не було простим завданням для військових. А особливо ця задача стає не з легких, коли твоя країна у стані війни, а ти — на вістрі боротьби за свободу.

Та ще більше складнощів може додавати й здоров’я, яке під час бойових дій очевидно лише погіршується. Особливо неприємною несподіванкою у польових умовах може стати синдром подразненого кишківника.

Що таке синдром подразненого кишківника

Синдром подразненого кишківника, або ж скорочено СПК, — це функціональні розлади кишківника, які можна спостерігати впродовж трьох місяців і більше.

СПК супроводжується абдомінальним болем, який поєднується з порушеннями процесу дефекації та кишкового транзиту.

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Що може спричинити синдром подразненого кишківника:

стресові ситуації;

неповноцінне одноманітне харчування;

генетична схильність;

аскаридоз чи лямбліоз;

перенесені кишкові інфекції;

дисбактеріоз кишківника.

Які симптоми синдрому подразненого кишківника

Згідно з настановою 00184 Міжнародних протоколів лікування, серед основних симптомів СПК виокремлюють біль та дискомфорт у животі, що повторюється щонайменше три дні на місяць.

Також одна з однак — симптоми зменшуються після дефекації. Поява ознак розладу пов’язана зі зміною частоти випорожнень та їх консистенції.

Якщо спостерігається понад три випорожнення на день або навпаки менш ніж три — на тиждень, тоді варто звернути увагу на свій стан.

Крім того, про розлад можуть свідчити здуття живота та метеоризм, особливо після прийому їжі, які зникають вночі. Також пацієнти часто можуть скаржитися на втому, фіброміалгію, біль у спині, головний біль і часте або невідкладне сечовипускання.

Як лікувати синдром подразненого кишківника в польових умовах

Проект Ready, Healthy & Able ділиться корисними порадами, як лікувати СПК в польових умовах. Насамперед, якщо ти вже знаєш про свою проблему давно, тоді необхідно підготуватись за можливості до перебування у польових умовах та все спланувати: взяти з собою потрібні ліки та відповідну їжу.

Важливо, щоб медикаментів вистачило на весь період. Також потрібно запастись продуктами, які містять добавки з клітковиною та багаті поживними речовинами. Буде корисною й подрібнена зелень, тому якщо є можливість знайти цей продукт, тоді варто його теж вживати.

Вони допомагають підтримувати тіло живленням і допомагають боротися з симптомами, навіть якщо спосіб харчування не ідеальний наразі.

Потрібно також змінювати перші страви, гарніри та їжу швидкого приготування на ту, яка має високий вміст білка та клітковини. Водночас варто уникати продуктів, які можуть погіршити самопочуття. Зокрема це можуть бути:

жито, пшениця та овес;

яблука, груші, сливи, абрикоси, вишні, капуста, цибуля, гриби;

горох, квасоля;

пребіотики, наприклад, йогурти “для покращення травлення”;

мед.

Заповнити прогалини в раціоні можна й за допомогою вживання поживних закусок. Водночас варто не забувати пити багато рідини та не вживати газованих напоїв: карбонізація може погіршити симптоми.

Важливий також сон. Тому якщо немає можливості добре виспатись, можна спробувати застосувати тактичний сон: по 20-30 хвилин за раз.

Та впливати на кишківник може навіть стрес, тому потрібно навчитись управляти своїми емоціями та застосовувати методи для саморегуляції як, наприклад, медитації. Звісно, це складно зробити в польових умовах, але навіть коротка перерва за можливості може допомогти покращити самопочуття.

Не чекай до останньої хвилини: практикуй їх заздалегідь і часто. Нехай використання інструментів саморегуляції стане твоєю звичкою.

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