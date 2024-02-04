Погода оманливо каже, що зовсім скоро можна буде змінювати зимові речі на весняну легкість. Та навіть якщо потепління ще доведеться чекати довго, то продумати гардероб на наступний сезон — саме на часі.

Трендом весни 2024 залишаються сукні та спідниці максі. З чим і як носити максіспідницю навесні 2024 розповіли у Vogue. Ми також знайшли кілька цікавих ідей образів на цю весну у поєднанні з максіспідницею на YouTube-каналі Morah Style Lab.

З чим носити максіспідницю у 2024

Тренд на максіспідниці увійшов до нас ще навесні 2023 року, тож зараз можна вважати, що така спідниця є швидше базою у гардеробі, аніж швидкоплинним трендом. Однак кілька ключових моментів допоможуть скласти справді вдалий та свіжий образ уже навесні 2024.

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Максіспідниця, ремінь та блейзер

Образ спідниці довжини максі, укорочений топ та жакет розміру оверсайз — блейзер, — це той ідеальний образ, в якому можна і до офісу, і на прогулянку.

Блейзер додає формальності та структури твоєму вигляду, образ є зручним для будь-яких подій. Водночас додати акценту можна широким ременем на талії. Важливо обирати блейзер, який буде зручно лягати на твої плечі, не деформуючи фігури.

Максіспідниця, майка та двоколірні туфлі

Класичне поєднання завжди грає по-новому, якщо додати акцентів. У такому образі акцентом є двоколірні туфлі, які у поєднанні з плісированою максіспідницею додадуть легкості.

Верх може бути на бретелях, яскравий або в тон спідниці.

З чим носити максіспідницю навесні 2024: ідеї твоїх образів / 2 Фотографії

Максіспідниця з джинсовим верхом та балетками

Обирай спідницю-печворк та поєднуй її з джинсовим верхом — сорочкою, топом, курткою чи блейзером.

Легкості додадуть балетки, які також залишаються в моді навесні 2024 року.

Максіспідниця та светр з гостроносими туфлями

Можна обрати різні варіанти светра — укорочений чи оверсайз. Це саме той образ, який ідеально підійде на прохолодну погоду української весни.

Доповнити образ зможе взуття: гостроносі туфлі та ковбойки.

Максіспідниця зі шкірянкою

Мода на екошкіру не покидає нас, тож варто придивитися до образів у поєднанні шкірянки та максіспідниці. Можна обирати монохромну палітру.

Максіспідниця та водолазка

Такий образ також можна поєднувати й зі шкіряною курткою. Додавай високе взуття та окуляри, або масивні прикраси — образ буде неперевершеним.

Максіспідниця, боді та босоніжки на підборах

Ідеальний варіант для прогулянки, неділової зустрічі та посиденьок з друзями. Якщо звернути увагу на металік-палітру, така спідниця в підлогу є основою для авангардного вбрання, що підходить для особливих випадків.

В моду також ввійшли персиковий та синій кольори, тож обирати образ можна, спираючись на трендові кольори 2024 року, про які ми писали в іншому матеріалі.

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