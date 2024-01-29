Знижена температура тіла: причини та симптоми такого стану

Слідкувати за своїм здоровʼям та дбати про нього — неоціненний вклад у власне теперішнє та майбутнє, який може робити кожна людина. Однак інколи ми можемо відчувати дивні симптоми, пояснити які та самостійно вилікувати стає складно.

Наприклад, інколи у людини може понижуватися температура. Зниження температури тіла нижче 35°C називається гіпотермією, і хоч воно відбувається набагато рідше за традиційне підвищення, у випадку гіпотермії варто звертатися до лікаря.

Чому знижується температура тіла та якими є симптоми такого стану — ми розповідаємо далі.

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Знижена температура тіла: симптоми

Усі ми знаємо, як відчувається підвищення температури тіла: слабкість, гарячка, біль у тілі є вісниками такого стану. Однак як зрозуміти, що причина дивних відчуттів криється у зниженій температурі?

На гіпотермію вказують такі симптоми:

тремтіння;

загальна млявість та сонливість;

холодні кінцівки;

блідість шкіри;

оніміння кінцівок;

пітливість;

помутніння свідомості, галюцинації — відбуваються при температурі тіла від 35ºС до 33ºС і є ознакою гострого стану людини.

Якщо наявні такі симптоми, варто одразу телефонувати лікарю, адже зниження температури може бути смертельно небезпечним!

Знижена температура тіла: причини

Є кілька причин зниження температури тіла:

переохолодження організму;

загострення хронічних захворювань внутрішніх органів;

захворювання щитоподібної залози або надниркових залоз;

перевтома;

шоковий стан та стрес;

відсутність повноцінного сну;

гормональні порушення;

вагітність;

анемія;

голодування та зневоднення організму;

післяопераційний період;

інфекції;

інтоксикація організму;

приймання деяких ліків.

У випадку, якщо зниження температури незначне — до +36°C або +35,5°C, варто підвищити температуру безпечними способами для організму.

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