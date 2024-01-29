Знижена температура тіла: причини та симптоми такого стану

Слідкувати за своїм здоровʼям та дбати про нього — неоціненний вклад у власне теперішнє та майбутнє, який може робити кожна людина. Однак інколи ми можемо відчувати дивні симптоми, пояснити які та самостійно вилікувати стає складно.
Наприклад, інколи у людини може понижуватися температура. Зниження температури тіла нижче 35°C називається гіпотермією, і хоч воно відбувається набагато рідше за традиційне підвищення, у випадку гіпотермії варто звертатися до лікаря.
Чому знижується температура тіла та якими є симптоми такого стану — ми розповідаємо далі.
Усі ми знаємо, як відчувається підвищення температури тіла: слабкість, гарячка, біль у тілі є вісниками такого стану. Однак як зрозуміти, що причина дивних відчуттів криється у зниженій температурі?
На гіпотермію вказують такі симптоми:
Якщо наявні такі симптоми, варто одразу телефонувати лікарю, адже зниження температури може бути смертельно небезпечним!
Якщо наявні такі симптоми, варто одразу телефонувати лікарю, адже зниження температури може бути смертельно небезпечним!
Є кілька причин зниження температури тіла:
У випадку, якщо зниження температури незначне — до +36°C або +35,5°C, варто підвищити температуру безпечними способами для організму.
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