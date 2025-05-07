Україна

Тільки задзижчали — я вже в кутку: вцілілі про атаку на Запоріжжя вночі

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 07 Травня 2025, 19:00
карта бойових дій
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Карта бойових дій 7 травня 2025: ЗСУ знищили 10 районів зосередження росармійців

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