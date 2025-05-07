Тільки задзижчали — я вже в кутку: вцілілі про атаку на Запоріжжя вночі

Запоріжжя знову здригнулося від ударів цієї ночі. Нічне небо над містом розривали безпілотники, а світанок приніс не тишу, а зруйновані будинки. Там, де ще вчора горіло світло у вікнах, сьогодні — попіл і уламки. Що розповіли вцілілі після атаки — у матеріалі. Атака на Запоріжжя: розповіді очевидців Вночі російські сили атакували Запоріжжя майже півтора десятками ударних безпілотників. Атака тривала близько пів години. Сили ППО працювали напружено, але частина дронів досягла цілей. Вибухи пролунали в кількох районах міста, найбільше постраждали приватний сектор на околиці, багатоповерхівки та об’єкти інфраструктури.У приватному будинку, куди влучив один із безпілотників, уночі з-під завалів рятувальники витягнули трьох людей — двох чоловіків та жінку. Обійстя повністю зруйноване. Бахнуло добряче. Тільки задзижчали — я вже в кутку, як завжди, — розповіла жителька Тетяна. Загалом внаслідок атаки поранено четверо людей. Двоє чоловіків перебувають у лікарні з опіками та переломами, їхній стан — середньої тяжкості. Також серйозно пошкоджено сім багатоквартирних будинків. Ударні хвилі вибили вікна, зламали балкони, розтрощили внутрішні перегородки. Особиста трагедія Мешканка однієї з багатоповерхівок, пані Валентина, не стримує сліз. Вона народилася в Росії, там залишилася сестра. Але сьогодні вона не розуміє, як ті, кого ще вчора вважала своїми, можуть чинити подібне. — Моя сестра сказала: “Це ви б на нас напали, якби ми не встигли”. Як це пояснити? Російські дрони пошкодили також об’єкти енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилося понад 40 тисяч абонентів. Проте місцева влада повідомила, що вже у багатьох домівках світло відновлено. Читати на тему Дві хвилини між тривогою і вибухами в Києві, є загиблі Все, що відомо станом на цю мить. Допомога постраждалим На місцях вибухів працюють комунальники, рятувальники та волонтери. Людям роздають плівку для вікон, тентовані покриття для дахів, мінімальний будівельний інвентар. Тільки у приватному секторі вже звернулися по допомогу понад десятеро людей. Ми приїхали з прозорою плівкою, з терпауліном — усе, що потрібно, щоб бодай забити вікна, — зазначила волонтерка Ірина Мощенко. У гаражному кооперативі в іншому районі міста вигоріли щонайменше кілька автівок. Їхні власники приходять до знищених боксів у пошуках хоч якихось решток майна. Головне фото: Іван Федоров Також читай, як бійці ГУР зупинили масштабний штурм Запоріжжя.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Єдині новини, Запоріжжя Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter