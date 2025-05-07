Тільки задзижчали — я вже в кутку: вцілілі про атаку на Запоріжжя вночі

Запоріжжя знову здригнулося від ударів цієї ночі. Нічне небо над містом розривали безпілотники, а світанок приніс не тишу, а зруйновані будинки. Там, де ще вчора горіло світло у вікнах, сьогодні — попіл і уламки.

Що розповіли вцілілі після атаки — у матеріалі.

Атака на Запоріжжя: розповіді очевидців

Вночі російські сили атакували Запоріжжя майже півтора десятками ударних безпілотників. Атака тривала близько пів години. Сили ППО працювали напружено, але частина дронів досягла цілей. Вибухи пролунали в кількох районах міста, найбільше постраждали приватний сектор на околиці, багатоповерхівки та об’єкти інфраструктури.

У приватному будинку, куди влучив один із безпілотників, уночі з-під завалів рятувальники витягнули трьох людей — двох чоловіків та жінку. Обійстя повністю зруйноване.

Бахнуло добряче. Тільки задзижчали — я вже в кутку, як завжди, — розповіла жителька Тетяна.

Загалом внаслідок атаки поранено четверо людей. Двоє чоловіків перебувають у лікарні з опіками та переломами, їхній стан — середньої тяжкості. Також серйозно пошкоджено сім багатоквартирних будинків. Ударні хвилі вибили вікна, зламали балкони, розтрощили внутрішні перегородки.

Особиста трагедія

Мешканка однієї з багатоповерхівок, пані Валентина, не стримує сліз. Вона народилася в Росії, там залишилася сестра. Але сьогодні вона не розуміє, як ті, кого ще вчора вважала своїми, можуть чинити подібне.

— Моя сестра сказала: “Це ви б на нас напали, якби ми не встигли”. Як це пояснити?

Російські дрони пошкодили також об’єкти енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилося понад 40 тисяч абонентів. Проте місцева влада повідомила, що вже у багатьох домівках світло відновлено.

Допомога постраждалим

На місцях вибухів працюють комунальники, рятувальники та волонтери. Людям роздають плівку для вікон, тентовані покриття для дахів, мінімальний будівельний інвентар. Тільки у приватному секторі вже звернулися по допомогу понад десятеро людей.

Ми приїхали з прозорою плівкою, з терпауліном — усе, що потрібно, щоб бодай забити вікна, — зазначила волонтерка Ірина Мощенко.

У гаражному кооперативі в іншому районі міста вигоріли щонайменше кілька автівок. Їхні власники приходять до знищених боксів у пошуках хоч якихось решток майна.

Головне фото: Іван Федоров

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