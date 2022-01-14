Бий своїх, щоб чужі боялися? Як Росія готує військову провокацію, щоб звинуватити Україну

Росія готує військову провокацію, щоб звинуватити в цьому Україну. За даними української розвідки, російські спецслужби хочуть атакувати військовиків своєї ж країни.

Як нацисти у 39-му. Про те, що Росія може розіграти напад на себе і виправдати цим вторгнення, попереджає й Білий дім.

На тлі ескалації Володимир Зеленський запропонував провести тристоронню зустріч із російським та американським президентами.

У Кремлі на це поки не відповіли, натомість — заговорили про перекидання військ на Кубу.

Детальніше — у сюжеті.