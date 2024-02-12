Карта бойових дій 12 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 12 лютого 2024 відображає надзвичайну складність умов, в яких перебувають наші захисники. Ворог продовжує тиснути, а Збройні сили України вже 719 днів відбивають навалу росіян.

З кожним днем війна стає складнішою, адже навчаються та розвиваються не тільки наші захисники, а й ворог. Ми детально розповімо про останні дії російських окупантів та покажемо, як змінилася ситуація на фронті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти встановили на залізниці між Оленівкою та Волновахою 30-кілометровий “цар-поїзд”, що слугуватиме додатковою лінією оборони.

Крім цього, Інститут вивчення війни з посиланням на українських військових аналітиків повідомив, що російський ОПК не такий продуктивний, як заявляє. Росії бракує робочої сили та запчастин для побудови необхідних засобів. Проте зусиль Росії вистачає, аби продовжувати війну в Україні.

Російські окупанти продовжили наступ на Авдіївку, а також на заході Запорізької області. Тривають позиційні бої по всій лінії фронту.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 лютого 2024 року

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що за минулу добу відбулося 100 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали чотирьох ракетних та 110 авіаційних ударів, відбулося 95 обстрілів із РСЗВ. Унаслідок ударів є загиблі та поранені цивільні.

Уночі росіяни використали 17 БпЛА типу Shahed-136/131, з яких Сили оборони знищили 14. Під авіаударами були: Авдіївка, Кліщіївка, Степове, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль на Донеччині; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка на Запоріжжі; Качкарівка, Монастирське, Кринки.

На Північному, Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація лишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни проводять диверсії, нарощують мінно-вибухові загородження поблизу кордону.

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили дві атаки ворога поблизу Іванівки і Табаївки. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили три атаки поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 російських атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога, відбили 23 атаки в районі Авдіївки та 18 атак поблизу Тоненького та Первомайського.

На Мар’їнському напрямку наші захисники стримують ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки — було відбито 32 атаки. На Новопавлівському напрямку була відбита атака на північ від Приютного.

На Запорізькому напрямку була відбита атака у районі Роботиного. На Херсонському напрямку росіяни зазнали значних втрат, але не полишили спроб вибити українські підрозділи з позицій. Відбувся безуспішний штурм ворога.

Сили оборони та ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59, ракетні війська завдали ударів по двох районах особового складу ворога, двох пунктах управління, артилерійському засобу, двох складах боєприпасів.

Орієнтовні втрати ворога за минулу добу такі: 790 російських окупантів, 10 танків, 21 бойова броньована машина, шість артилерійських систем, 45 БпЛА, крилата ракета, сім автомобілів та одиниця спецтехніки.

Раніше ми розповідали, як Сили безпілотних систем змінять військо.

Фото: 66 ОМБР ім. М. Хороброго

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