Україна

Карта бойових дій 12 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 11:35
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.02.2024 онлайн

Більше відео
Федоров
Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
Федоров

Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.02.2024 онлайн
Карта бойових дій 12 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:12
В'ячеслав Бутрім
Востаннє дзвонив улітку 2022: історія героя, на якого мати чекала два роки
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Воєнний стан в Україні
Читати далі
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
В'ячеслав Бутрім
Читати далі
Востаннє дзвонив улітку 2022: історія героя, на якого мати чекала два роки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь